Vorpommern-Greifswald: Kreis fordert Ausbau der Lehrerbildung

Vorpommern-Greifswald

Angesichts des zunehmenden Lehrkräftemangels in Mecklenburg-Vorpommern fordert der Kreistag von Vorpommern-Greifswald die Landesregierung auf, die Ausbildung von Lehrkräften an der Universität Greifswald zu stärken. Zudem spricht sich das Gremium für die zeitnahe Eröffnung zusätzlicher Lehramtsfächer für alle Bedarfsfächer, insbesondere für den Bereich Grundschule und für die Bereiche Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik, an der Uni Greifswald aus. „Bis 2030 werden etwa 80 Prozent der Lehrer in MV in den Ruhestand gehen. In Verbindung mit wieder steigenden Schülerzahlen werden mindestens 8000 Neueinstellungen notwendig, das heißt, jährlich werden zwischen 600 und 900 neue Lehrkräfte benötigt“, sagte Erik von Malottki ( SPD), Vorsitzender des Kreisbildungsausschusses. Der Ausschuss war Einbringer der Vorlage, die im Kreistag von einer großen Mehrheit Unterstützung erhielt. Ein Teil der Abgeordneten votierte jedoch nicht dafür. Die Aufforderung an die Landesregierung sei nicht notwendig, so Egbert Liskow, der für die CDU auch im Landtag sitzt. Die Lehrerbildung in Greifswald und Rostock werde sowieso gestärkt, „dafür brauchen wir diesen Antrag nicht“.

