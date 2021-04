Greifswald/Torgelow

Noch immer gibt es Bestände des Impfstoffes von Astrazeneca in Vorpommern-Greifswald. Diese stammen von dem Ärzteverbund HaffNet , dem der Landkreis für eigene Impfaktionen ursprünglich 5000 Dosen des Vakzins für Aktionen in Kooperation zur Verfügung gestellt hatte. Aktuell werden diese sowohl in Greifswald, als auch am 30. April in Torgelow verimpft.

Nur solange der Vorrat reicht

Das Impfzentrum in Greifswald hat bereits seit Dienstag eine der fünf Impfstraßen für die Astrazeneca-Reste des Kreises geöffnet. So sollen 100 Dosen am Tag für Personen über 18 Jahren verimpft werden bis die Kontingent aufgebraucht sind. Ein Termin ist nicht nötig. Es reicht, mit Ausweis und Impfpass zum Zentrum in der Brandteichstraße zu kommen.Der Kreis selbst verfügt bereits seit vergangener Woche über keinen eigenen Lagerbestand des Mittels mehr. Diese wurden in den vergangenen zwei Wochen im Rahmen von mehreren Sonderimpftagen an mehrere Tausend Menschen verimpft.

In einer Mitteilung betont der Kreis deutlich, dass das Angebot nur so lange reicht, bis der Impfstoff aufgebraucht ist. Neue Bestände für Erstimpfungen sollen von Astrazeneca nicht geordert werden. Die Verwaltung will so sicherstellen, dass auch Impfwillige im Norden des Kreises noch einmal die Möglichkeit bekommen, sich vorzeitig gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

Torgelow startet erneut einen Impftag

Ein anderes Konzept wird in Torgelow gefahren. Hier findet in der Stadthalle ein Impftag statt. Geplant ist dafür Freitag, der 30. April. Zwischen 14 und 20 Uhr sollen alle Impfwilligen ohne Altersbeschränkung und Priorisierung auf ihre Kosten kommen. Auch in Torgelow wird ausschließlich das Vakzin vom schwedischen Hersteller Astrazeneca vergeben. Vor den Impfungen erfolgt – wie auch in Greifswald – ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit dem Arzt.

In der vergangenen Woche hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bekannt gegeben, dass der Impfstoff ohne weitere Priorisierung freigegeben wird. Dem waren besonders in Vorpommern-Greifswald mehere offiziell geplante, aber auch inoffizielle Impftage vorausgegangen. Da sich viele ältere Menschen nicht mit dem Vakzin impfen lassen wollten, wurden Dosen an wartende jüngere Menschen vergeben, die freiwillig entgegen der Empfehlungen der ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Institutes eine Impfung wollten.

Von Philipp Schulz