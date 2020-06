Vorpommern-Greifswald: Kreistag plädiert für Wolfsabschuss 

Vorpommern-Greifswald

Der Kreistag Vorpommern-Greifswald hat sich mehrheitlich für einen Wolfsabschuss im Bereich Krackow, im südlichen Amt Löcknitz-Penkun, ausgesprochen. Damit folgte er einem Beschlussantrag der Christdemokraten. Landrat Michael Sack ( CDU) wurde aufgefordert, sich dafür gegenüber der Landesregierung von MV starkzumachen. Eigentlich steht der Wolf unter Schutz, doch das Bundesnaturschutzgesetz lässt Ausnahmeregelungen zum Abschuss zu.

Vorab appellierte Antje Zibell ( CDU), Bürgermeisterin der knapp 1900 Einwohner zählenden Stadt Penkun, eindrücklich an die Kreistagsmitglieder, dem Vorschlag zu folgen. Denn immer wieder habe es in jüngster Zeit „massive Übergriffe auf Weidetiere gegeben. In den Randowwiesen wurden frisch abkalbende Muttertiere gerissen“, verdeutlichte sie die Situation.

Anzeige

Vergrämung nicht möglich

Betroffen sei die Storkower Agrar AG, ein Biobetrieb. Aus Sicht des Präventionsberaters „Herdenschutz bei Wölfen“ seien andere Herdenschutzmaßnahmen nicht praktikabel, gab Zibell das Ergebnis von Gesprächen wieder. Eine Vergrämung des Wolfes sei nicht möglich, die Herde verfüge über keinen ausreichenden instinktiven Schutz.

Weitere OZ+ Artikel

Da davon auszugehen sei, dass der Wolf aufgrund bisheriger Erfolgserfahrungen diese potenziell eher weitergibt, als davon abzulassen, sei ein Abschuss alternativlos. Werde nichts gegen das Problem unternommen, sei außerdem zu befürchten, dass in dieser Region auch immer mehr Hobbytierhalter aufgeben.

Ablehnung bei den Grünen

Bei den Grünen stieß das Ansinnen auf klare Ablehnung. Fraktionsvorsitzende Ulrike Berger machte auf fehlende Informationen zur Zahl der gerissenen Tiere und Präventionsmaßnahmen aufmerksam. Zudem sei es Aufgabe der Kreisverwaltung und nicht der Politik, über dieses Thema zu entscheiden. Ähnlich reagierte Anja Hübner von der Tierschutzpartei. Sie beantragte, „den Beschlussvorschlag in den Fachausschuss zurückzuverweisen, da keine Dringlichkeit gegeben ist“.

Der für dieses Thema zuständige Dezernent Jörg Hasselmann ( CDU) warb indes für eine Entscheidung. Die Wölfe seien „ein schwieriges und sehr emotionsgeladenes Thema.“ Es sei richtig, dass die Verwaltung eine Entscheidung treffen müsse. „Doch es wäre gut, wenn wir aus dem politischen Raum dafür Rückendeckung bekämen“, sagte der Vizelandrat und dankte dem Kreistag nach dem Beschluss ausdrücklich.

Wolfrisse keine Einzelfälle mehr

Wolfsrisse sind in Vorpommern-Greifswald keine Einzelfälle mehr. In der Region um Wolgast zwischen Katzow, Groß Ernsthof und Wusterhusen ist es in den vergangenen Monaten mehrfach dazu gekommen. Auch hier beklagte ein Landwirt erhebliche Verluste bei Schafen. Doch obwohl ein Gutachter feststellte, dass ein Wolf der Verursacher war, gibt es keinen Schadenersatz. Begründung: Der Schutz der Weide sei nicht ausreichend gewesen.

Lesen Sie auch

Von Petra Hase