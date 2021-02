Vorpommern-Greifswald: Landkreis ordnet mehr Tests in Pflegeheimen an

Vorpommern-Greifswald

Jetzt zieht der Landkreis die Reißleine: Weil Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen neben einem diffusen Infektionsgeschehen in ganz Vorpommern-Greifswald seit Wochen hohe Inzidenzwerte verursachen, ordnete er für Pflegeeinrichtungen ab sofort häufigere Testungen von Mitarbeitern sowie verstärkte Kontrollen an.

„Aktuell sind zehn Pflegeeinrichtungen von gehäuften Corona-Infektionen betroffen“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim. Darunter befinden sich das Vitanas Seniorenzentrum in Ueckermünde (151 positiv getestete Personen seit Ausbruch Anfang Januar), das Haus „Mathias Claudius“ in Strasburg (50), Kursana in Torgelow (48), GBW in Anklam (45), „Stella Maris“ in Heringsdorf (36) und das vom Pommerschen Diakonieverein getragene Nikolaiheim in Gützkow (35).

268 Einrichtungen aller Art betroffen

Der Ruf nach mehr und vor allem regelmäßigen Tests, die eine schnelle Weiterverbreitung des Virus verhindern könnten, wurde daher zuletzt immer lauter. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bei ihrer Stippvisite am Montag in Greifswald dazu aufgefordert. Denn mit über 200 Infektionen bezogen auf 100000 Einwohner gehört Vorpommern-Greifswald bundesweit zu den Hochrisikogebieten.

„Seit Beginn der Pandemie waren trotz aller Vorsichts- und Hygienemaßnahmen insgesamt 268 Einrichtungen aller Art betroffen, manche davon mehrfach“, berichtet Achim Froitzheim. Insgesamt habe es rund 950 positiv getestete Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen gegeben. Für über 5000 Menschen sei mittlerweile Quarantäne angeordnet worden. „Leider waren bei den überwiegend hochbetagten Bewohnern zahlreiche schwere Verläufe und auch eine Reihe von Menschen zu verzeichnen, die an oder mit Corona verstorben sind“, bedauert der Kreissprecher.

Zehn-Punkte-Plan soll helfen

Bereits zu Beginn dieser Woche hatte der Landkreis deshalb mit einem Zehn-Punkte-Plan Maßnahmen angeordnet, um insbesondere die Ausbreitung des Virus in Pflegeeinrichtungen zu stoppen. Einer der Hauptpunkte: Häufigere Kontrollen der Alten- und Pflegeheime. Zudem sollen Mitarbeiter von Einrichtungen, die bislang als coronafrei galten, seit Montag alle zwei Tage getestet werden. „Mitarbeiter von Einrichtungen, in denen bereits Covid-19-Fälle aufgetreten sind, werden täglich getestet“, so Froitzheim.

Eine Strategie, die der Pommersche Diakonieverein längst fährt. „Wir arbeiten in unseren Einrichtungen nach strengen Hygienekonzepten“, versichert Dirk Ehmke, Bereichsgeschäftsführer Pflege. Das Unternehmen betreibt unter anderem Pflegeheime in Greifswald, Gützkow, Jarmen, Demmin, Lubmin und Züssow. „Bereits seit September laufen in unseren Einrichtungen für Mitarbeiter neben Schnelltests auch PCR-Tests, betont Ehmke. „Erst einmal wöchentlich, zwischenzeitlich auch zweimal wöchentlich, weil diese Tests einfach spezifischer sind als die einfachen Schnelltests“, begründet er.

Aktuell 23 aktive Fälle im Nikolaiheim Gützkow

Trotzdem kam es am 9. Januar im Nikolaiheim Gützkow mit seinen rund 110 Pflegeplätzen zu einer Häufung von nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus. „Aktuell gibt es noch 23 aktive Fälle. Deshalb testen wir dort unsere Mitarbeiter täglich vor Dienstbeginn und darüber hinaus weiter einmal wöchentlich mit dem PCR-Test“, sagt Ehmke. Wie üblich gelte zum Schutz der Bewohner und Mitarbeiter seither im Heim ein Besuchsverbot. Auch Quarantäne-Maßnahmen seien angeordnet worden.

„Nicht aber Arbeitsquarantäne“, sagt der Bereichsgeschäftsführer auf Nachfrage. In solchen Fällen dürfen Beschäftigte ihrer Arbeit im Betrieb nachgehen, müssen aber ansonsten in häusliche Isolation. Träger von Einrichtungen können diese „Arbeitsquarantäne“ aufgrund personeller Engpässe nach Corona-Ausbrüchen bei der Heimaufsicht des Landkreises beantragen. „Wir haben das nicht getan“, sagt Dirk Ehmke.

Marinesoldaten unterstützen

Stattdessen nutze das Nikolaiheim die Unterstützung von acht Bundeswehrsoldaten der Marinetechnikschule Parow bei Stralsund. Innerhalb des Projekts „Helfende Hände“ seien sie seit dem 4. Februar für drei Wochen in Gützkow tätig, um den Mitarbeitern beim Austeilen des Essens und anderen Arbeiten unter die Arme zu greifen.

Der Pommersche Diakonieverein geht im Gegensatz zu anderen Einrichtungen mit dem Thema Corona sehr offen um. Das Unternehmen, das mehr als 900 Beschäftigte zählt und vorpommernweit aktiv ist, informiert tagesaktuell auf seiner Internetseite über das Geschehen in den einzelnen Häusern.

Demnach hatten sich im Januar ebenfalls Bewohner beziehungsweise Mitarbeiter des Annastifts in Jarmen, des Gertraudenstifts in Demmin, der Züssower Wohnstätten sowie des Katharinenstifts in Greifswald nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Fälle indes verzeichnete das Heim in Gützkow. Auch die Tages- und Begegnungsstätte „Steg“ in Greifswald blieb nicht vom Virus verschont, hat aber mittlerweile wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

