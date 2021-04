Greifswald

Am Freitag gab das Lagus die 7-Tages-Inzidenz für den Kreis Vorpommern-Greifswald mit 133,3 Infizierten auf 100.000 Einwohnern an. Das ist ein deutlich positiver Trend, der Landrat Michael Sack (CDU) jedoch nur wenig freut. „Ich sage ganz ehrlich, für mich ist diese Zahl trügerisch,“ so Sack. Dass er in den vergangenen Wochen wegen zu spät gemeldeten Fallzahlen und einer dadurch falschen Inzidenzen in der Kritik stand, hat damit jedoch nichts zu tun.

Sack befürchtet vielmehr, dass die ausbleibenden Tests die Inzidenz künstlich drücken. In den vergangenen Wochen seien viele Fälle durch die Schnelltestzentren aufgedeckt worden, erklärte er weiter. Etwa 1 Prozent aller Tests hätten ein positiven Corona-Fall aufgedeckt. Durch diese bekannten Fälle habe die Kontakt-Nachverfolgung im Kreis schnell handeln können, so Sack.

Sack: Nur weil wir die Fälle nicht sehen, sind sie nicht weg

Nun fehlt den Leuten jedoch der Anreiz für den Gang zum Schnelltestzentrum. Der Einzelhandel ist zu, Friseure erlauben auch einen Schnelltest vor Ort und zahlreiche Unternehmen bieten Schnelltests auf freiwilliger Basis an. Während die Zentren vor Ostern noch voll waren, sind sie über 50 Anlaufstellen im Kreis nun kaum ausgelastet. „Nur weil die Fälle nicht sehen, sind sie nicht weg“, so der Landrat.

Er appellierte an die Bevölkerung, weiter das kostenfreie Angebot zu nutzen und sich testen zu lassen. Zudem wies Sack darauf hin, sich an die geltenden Regeln zu halten, besonders, wenn man selbst betroffen ist. Laut Allgemeinverfügung müssen sich Betroffene selbst absondern, ihre Kontakte schnell informieren und eine Liste an das Gesundheitsamt schicken, so Sack. „Wir prüfen gerade inwieweit eine Strafe als Ordnungswidrigkeit durchgesetzt werden kann, kündigte der Landrat an.

Inzidenz im Nordkreis hoch

Der Kreis will in Zukunft davon absehen, die Inzidenz der einzelnen Ämter im Kreis als Karte im Internet zu veröffentlichen. Das sorge für zu viel Verwirrung, so der Landrat. Stattdessen plant der Kreis, die Werte jeden Dienstag tabellarisch bereitzustellen. Ein Blick zeigt deutlich: aktuell ist besonders der Norden und der tiefe Süden des Kreises betroffen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am höchsten ist die Inzidenz in Löcknitz-Penkun, wo sie bei über 406 liegt. Weitere betroffene Ämter sind Usedom-Nord (332), Züssow (262), Jarmen-Tutow (254) und Peenetal/Loitz (235). Auch Greifswald selbst hat seit langer Zeit wieder Werte über hundert. Mit Stand 26. April lag die Inzidenz in der Hansestadt bei 120.

Von Philipp Schulz