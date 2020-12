Vorpommern-Greifswald: Landrat sucht Gründe für hohe Corona-Infektionszahlen

Greifswald

Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU) sieht einen Grund für die hohen Corona-Infektionszahlen des Landkreises in der Grenzlage zu Polen. Dort sei das Infektionsgeschehen größer, sagte er am Donnerstag in Greifswald. Selbst die Regionen von MV mit Grenzen zu anderen Bundesländern hätten höhere Inzidenzen als Regionen im Landesinneren.

Zwischen Polen und Vorpommern-Greifswald gebe es weiterhin einen gewissen Grenzverkehr, sagte Sack. So ist Berufspendlern aus beiden Ländern das regelmäßige Passieren der Grenze erlaubt. Voraussetzung sind wöchentliche Corona-Tests. An der Grenze gebe es Kontrollen, sagte der Landrat, der auch CDU-Landesvorsitzender ist, unter Berufung auf die Bundespolizei. Es würden auch Menschen abgewiesen. Dennoch gelinge es einigen Deutschen immer wieder, zum Zigarettenkaufen über die Grenze zu fahren, monierte er.

Vorpommern-Greifswald ist mit derzeit 534 Corona-Infizierten und 19 Todesfällen der am stärksten betroffene Landkreis im Nordosten. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen - liegt bei knapp 80, landesweit bei 46,6.

Zwei Impfzentren in Planung

„Die derzeit ergriffenen Maßnahmen haben zu einem Plateau geführt, die Fallzahlen bleiben gleich“, sagte der Landrat. Er kündigte an, Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen nach Ämtern differenziert einzusetzen. So liege im Amt Anklam-Land die Inzidenz derzeit bei Null, im Amt Usedom-Süd bei 234. „Wo nichts ist, muss es möglich sein, normaler leben zu können“, sagte er und kündigte entsprechende Allgemeinverfügungen an, etwa zum Vereinssport in Räumen. Er soll bei Inzidenzen unter 100 möglich sein.

Derzeit errichtet der Landkreis Sack zufolge zwei Impfzentren, in Greifswald in Kooperation mit der Universitätsmedizin und in Pasewalk mit der Bundeswehr. Sie sollen am 15. Dezember startbereit sein, zunächst aber eher als Verteilstationen für die mobilen Impfteams. Diese sollen in die Alten- und Pflegeheime gehen, um die Bewohner zweimal zu impfen. Das medizinische Personal werde in den Kliniken geimpft. Erst danach könne der Betrieb der Impfzentren beginnen.

Um die Impfstoff-Logistik, die Rekrutierung medizinischen Personals und die zentrale Terminvergabe an Einrichtungen und Privatpersonen kümmere sich das Land, sagte Sack. Wie viel Personal benötigt werde, sei noch nicht bekannt. Es würden auch Mitarbeiter für die Dokumentation und die Reinigung gebraucht. Das Effektivste wäre nach seiner Ansicht das Impfen durch die Hausärzte.

