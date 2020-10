Greifswald/Pasewalk

Drei Stunden und mehr – so lange müssen Menschen mitunter warten, die das Corona-Abstrichzentrum der Unimedizin in Greifswald aufsuchen. Eine Betroffene war am Dienstag Silvia Vangerow.

Die Greifswalderin reihte sich zunächst in der Autoschlange ein. Weil es nach einer Stunde kaum vorwärts ging, parkte sie ihr Auto und wechselte in die Reihe der Fußgänger. Doch dort musste sie weitere zwei Stunden warten. „Ich bin mir sicher, dass ich nur eine Erkältung habe, die meine Tochter mit nach Hause gebracht hat. Mein Hausarzt meinte, dass ich mich testen lassen sollte. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte…“, sagt die 34-Jährige.

Silvia Vangerow wartete zunächst über eine Stunde in der Autoschlange, bis sie zur anderen für Fußgänger wechselte. Auch hier musste sie zwei Stunden warten. Quelle: Christin Lachmann

Mehr Infizierte bedeuten auch mehr Tests

Durch die steigenden Infektionszahlen im Landkreis müssen sich auch deutlich mehr Menschen testen lassen. Während an den Montagen der vergangenen Wochen 169 und 136 Personen das Testzentrum aufsuchten, waren es an diesem Montag 211 Menschen. Die Schlange der Autofahrer, die auf den Abstrich warteten, reichte auch am Dienstag über mehrere Stunden bis in die Fleischmannstraße. „Wenn sich Schlangen rund um den Parkplatz bilden, sind sie eindeutig zu lang. Wir bedauern das sehr“, sagt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin.

„Drei Stunden sind eine Zumutung“

Eine Mutter, die ihre Tochter zwei Mal testen lassen musste im Abstrichzentrum, wartete beim ersten Mal drei Stunden. „Das ist schon eine unglaubliche Zumutung“, sagt die Mutter. „Zwei junge Frauen, die die Abstriche vorgenommen haben, sind etwas wenig.“ Beim zweiten Test kamen Mutter und Tochter statt um 10 Uhr erst um 13 Uhr zum Test. Damit reduzierte sich die Wartezeit auf 40 Minuten. Weil der Andrang in den Morgenstunden grundsätzlich am größten ist, empfiehlt Arns allen Betroffenen, erst am frühen Nachmittag ins Testzentrum zu kommen.

Linke befürchtet Kollaps

Die Linksfraktion des Kreistages befürchtet gar einen Kollaps der Corona-Testzentren in Vorpommern-Greifswald. Die Einrichtungen in Greifswald und in Pasewalk hätten nach Schilderung von Fraktionsmitglied Michael Harcks ihre Grenzen erreicht, die Wartezeiten seien deutlich zu lang.

„Schon jetzt sind die Bedingungen für die Wartenden sowie für das Testpersonal bei diesen Witterungsbedingungen eine Zumutung“, schreibt Harcks in einem Brief an Landrat Michael Sack ( CDU). Er fordert Sack auf, weitere Abstrichzentren im Kreis zu schaffen oder die Kapazitäten der bestehenden Zentren auszuweiten und die Bedingungen an die Jahreszeit anzupassen. „Wer nicht bereits krank ist, wird es dort, wenn er oder sie nicht selten mehr als eine Stunde im Freien oder im unbeheizten Zelt ausharren muss“, sagt Harcks.

Kreis sieht keinen Handlungsbedarf

Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, räumt eine temporäre Überlastung ein. „Das liegt daran, dass viele niedergelassene Hausärzte nicht selbst abstreichen und zu uns überweisen“, so Froitzheim. Er weist darauf hin, dass der Landkreis bereits das Abstrichzentrum in Pasewalk auf freiwilliger Basis errichtet hat, dies eigentlich keine Aufgabe des Landkreises sei. Deswegen sieht die Kreisverwaltung keinen Handlungsbedarf.

Forderung: Hausärzte sollen mehr testen

Auch Christian Arns richtet seinen Appell an die niedergelassenen Ärzte: „Die Abstrichzentren sind geschaffen worden, um die niedergelassenen Ärzte zu entlasten. Diese müssen aber ebenfalls Patienten testen, sonst reicht es einfach nicht. Falls wir es gemeinsam nicht schaffen, sind weitere Abstrichzentren erforderlich.“ Das würde auch denjenigen helfen, so Arns, die eine weite Anfahrt zum Abstrichzentrum der Unimedizin Greifswald auf sich nehmen, weil sie bisher gar keine andere Möglichkeit haben.

Beispielsweise kam die 16-jährige Enie mit ihrer Mutter aus dem 25 Kilometer entfernten Jarmen nach Greifswald. Sie hatte vorab den Tipp bekommen, sich in die Fußgängerschlange einzureihen statt in den langen Autocorso. Trotzdem musste sie mehr als zwei Stunden warten. „Ich verstehe die Umstände, aber das ist einfach zu lang“, sagt Enie.

Klinikum plant längere Öffnungszeiten

Das Uniklinikum arbeitet laut Arns bereits an einem Personalkonzept, um längere Öffnungszeiten des Abstrichzentrums zu ermöglichen. „Die genauen Zeiten kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, aber wir hoffen, bereits Ende der Woche beginnen zu können“, so Arns. Er betont gleichzeitig, dass dies nur begrenzt helfe, da die Labordiagnostik bereits an den Grenzen der Leistungsfähigkeit arbeite. „Mehr Proben können wir nicht untersuchen“, sagt Arns.

Testkapazitäten an der Grenze

Konkret bedeutet das: Die Wartezeiten auf den Abstrich können zwar verkürzt werden, die Betroffenen müssten dann aber möglicherweise länger auf das Ergebnis warten. Derzeit ist dieses in der Regel am Folgetag über einen Code online abrufbar.

Von Katharina Degrassi und Christin Lachmann