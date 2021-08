Vorpommern-Greifswald: Moorschutz schürt Ängste und Hoffnungen zugleich

Jamitzow

Das Plakat, mit dem der CDU-Kreisverband Vorpommern-Greifswald zur Diskussion nach Jamitzow einladen hatte, hatte es in sich. In Macherpose und mit Wathose präsentierten sich dort die Schweriner Landtagsabgeordnete Beate Schlupp, Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler und Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor vor dem gefluteten, abgestorbenen Wald nahe der Zecheriner Brücke. Und darunter prangte der Slogan: „Vorpommern darf nicht absaufen!“

Die Provokation verfehlte ihre Wirkung nicht: Gut 100 Interessierte ließen sich so in das kleine Dorf im Lassaner Winkel locken, um über ein globales Thema zu debattieren. Seit im Frühjahr die neuesten Naturschutzpläne des Landes bekannt wurden, machen sich entlang von Peene und Peenestrom Zukunftsängste breit. Die Frage steht im Raum: Was passiert mit der Kulturlandschaft, den Anwohnern und den Agrarbetrieben, wenn das neue, rund 7000 Hektar große Naturschutzgebiet (NSG) „Peenetal von Anklam bis Peenestrom und Haff“ ausgewiesen wird? Das betreffende Terrain schließt auch große, den Peenestrom flankierende Festlandbereiche von der Zecheriner Brücke bis nahe Lassan ein, die seit etlichen Jahrzehnten eingedeicht sind.

Der CDU-Kreisverband Vorpommern-Greifswald hatte zur Diskussion nach Jamitzow im Lassaner Winkel eingeladen. Im Bild (von links) Buggenhagens Bürgermeister Manfred Studier, Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler, Marco Gemballa vom Bauernverband Ostvorpommern, Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor und Landtagsabgeordnete Beate Schlupp. Quelle: Tom Schröter

„Wir wollen den Moorschutz nicht an sich infrage stellen“, schickte Schlupp der Debatte voraus. „Aber wir wollen über die Auswirkungen verhandeln, bevor das Naturschutzgebiet ausgewiesen wird.“

Die Christdemokratin verwies auf mehrere in MV bereits umgesetzte Renaturierungsprojekte, die für Flächeneigentümer und -nutzer sowie Anwohner erhebliche Nachteile mit sich gebracht hätten. Konkret nannte Schlupp die Ersatzmaßnahme Koblentzer Seewiesen, das Vernässungsprojekt Martensches Bruch und den Polder Kamp/Rosenhagen nahe Anklam. „Es gibt also gute Gründe, im Vorfeld die Folgen einer Gebietsausweisung zu hinterfragen“, schlussfolgerte sie. Nicht umsonst hätten sich Bürgerinitiativen gebildet, die sich gegen solche Projekte wehrten.

Bauern mit Folgen nicht alleinlassen

Marco Gemballa vom Bauernverband Ostvorpommern argumentierte ähnlich: „Wir lehnen Maßnahmen des Klimaschutzes nicht generell ab. Aber wir sind dagegen, dass wir als Landeigentümer und -nutzer aus unseren Flächen gedrängt werden, weil uns als Landwirtschaftsunternehmen damit die Basis entzogen wird.“ Auch dürften die Bauern mit den Folgen der Renaturierung nicht alleingelassen werden. Gemballa sprach die wachsende Schwarzwild- und Biberpopulation an, die den Landwirten zusätzliche Probleme bescherten, und verwies darauf, dass auch die für die Kulturlandschaft typische Flora und Fauna unter einer Wiedervernässung litten.

Die Diskussion wurde hart, aber stets sachlich geführt. Dr. Nina Seifert (links stehend) und Dr. Franziska Tanneberger (mit Mikrofon) von der Michael-Succow-Striftung machten sich für den Moorschutz stark. Quelle: Tom Schröter

Dr. Franziska Tanneberger machte als Leiterin des Moorzentrums der Uni Greifswald ihrerseits deutlich: „Eine bedeutende Quelle des Treibhausgasausstoßes in MV sind die Moore.“ Trocken liegende Moore seien für mehr als ein Drittel der Treibhausgasemissionen unseres Landes verantwortlich. Um die Moorsackung zu stoppen, sei eine Flutung der Areale unerlässlich. „Wenn wir in den Moorflächen nicht wirksam werden, dann werden sie schließlich alle absaufen“, verdeutlichte Tanneberger mit Blick auf den als Folge der Erderwärmung prognostizierten Anstieg des Meeresspiegels.

Dr. Nina Seifert von der Michael-Succow-Stiftung warnte die CDU-Vertreter „vor Panikmache“. Bevor Maßnahmen zur Wiedervernässung von Flächen festgelegt würden, würden Modellierungen erarbeitet, Kompromisse ausgehandelt und Wertverluste zumeist gemäß Bodenrichtwert ausgeglichen. Eine Wiedervernässung bedürfte der Beteiligung der Kommunen und Landbesitzer und setze ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren voraus. „Es ist verkürzt zu sagen, hier wird enteignet“, meinte Seifert, was bei den Kritikern allerdings für Gelächter sorgte. „Wie wird der Wert für das Schloss Buggenhagen festgelegt?“, fragte zum Beispiel Dr. Till Richter an, ohne eine Antwort zu erhalten. Der 48-Jährige betreibt in besagtem Herrenhaus ein Kunstmuseum und befürchtet, dass das Ensemble samt dem Schlosspark dem neuen Naturschutzgebiet zum Opfer fällt.

Biolandwirt Georg Voss: „Warum traut man uns nicht zu, dass wir das Gebiet auch weiterhin vernünftig bewirtschaften?“ Quelle: Tom Schröter

Biolandwirt Georg Voss, der seit 1992 im Polder Jamitzow wirtschaftet, führte ins Feld, dass die Wasserregulierung im Polder auch manuell erfolgen könne. Dies habe jahrelange Erfahrung gezeigt. „Warum traut man uns nicht zu, dass wir das Gebiet auch weiterhin vernünftig bewirtschaften?“, fragte der Jamitzower. Und Buggenhagens Bürgermeister Manfred Studier und Jens Uthoff vom Wasser- und Bodenverband „Untere-Peene“ beschwerten sich darüber, dass sie ursprünglich innerhalb von nur sechs Wochen ihre Stellungnahmen zum NSG-Entwurf abgeben sollten. Dies käme einer Überrumpelungstaktik gleich. „Wir müssen vor einer Gebietsausweisung auf die Einhaltung der Bewirtschafts- und Eigentumsrechte dringen“, so Uthoff. „Dafür sollten wir alle kämpfen.“

Moorschutz ist ein globales Problem

Jan Peters von der Michael-Succow-Stiftung betonte abschließend die Bedeutung des Klimaschutzes für die Welt. Der Moorschutz sei letztlich ein internationales Problem und zwangsläufig mit Einschnitten verbunden. „Für den Interessenausgleich auf nationaler Ebene“, so meinte Peters, „muss die gesamte Gesellschaft aufkommen.“

Etwa zwei Stunden lang wechselten im Schutz des Spritzenhauses von Jamitzow die Argumente hin und her. Dabei wurde deutlich, dass sich vor dem Hintergrund klimatischer Veränderungen niemand stur gegen wirksame Gegenmaßnahmen sperrt, welche die Folgen zumindest dämpfen könnten. Ein gemeinsames, von Vertrauen geprägtes und kooperatives Handeln, dies zeigte sich auch in der Debatte, ist sicherlich der Schlüssel zum Erfolg.

Von Tom Schröter