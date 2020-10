Vorpommern-Greifswald

In mehreren Einrichtungen des Landkreises hat es seit Freitag positive Coronatests gegeben. Die Fälle sind aufgetreten an der Grundschule in Leopoldshagen, an der Friedrich-Schiller-Regionalschule Anklam, im Pflegeheim in Behrenhoff und beim Greifswalder Handballverein HC Vorpommern-Greifswald. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim mitteilt, konnten die Infektionen zurückverfolgt werden. „Es handelt sich bisher in allen Fällen um Reiserückkehrer“, so Froitzheim. Er spricht von der „größten Dynamik im Landkreis“ seit Beginn der Corona-Pandemie.

Enormer Aufwand durch große Kontaktkreise

„Selbst wenn dies nur einzelne Fälle pro Institution sind, können beispielsweise erkrankte Lehrkräfte aufgrund ihrer hohen Anzahl potenzieller Kontakte in einer Schule einen enorm hohen Arbeitsanfall für die Teams der Kontaktnachverfolgung nach sich ziehen“, sagt Froitzheim weiter. Deswegen habe der Landkreis das Personal am Wochenende deutlich aufgestockt. Rund 200 Mitarbeiter waren am Sonnabend und Sonntag damit beschäftigt, alle Kontaktpersonen zu benachrichtigen und die Logistik für die Abstriche zu organisieren.

Vergangene Woche bereits Kita- und Hortschließung

Bereits in der vergangenen Woche mussten ein Hort und eine Kita in Greifswald komplett schließen, nachdem vier Familienmitglieder positiv auf Covid 19 getestet worden waren. Mehr als 300 Personen befinden sich in diesem Zusammenhang derzeit in Quarantäne. Betroffen sind auch Mitglieder eines Tanzvereins und eines Tanzkurses in der Musikschule. Auch hier brachte die Familie die Infektion aus dem Urlaub mit.

Schüler in Leopoldshagen positiv getestet

Im Fall der Grundschule in Leopoldshagen und des Hortes der Grundschule finden die Testungen für die zirka 50 Schüler und Lehrkräfte am Dienstag an der Schule statt ( 9 Uhr Klasse 1 und 2, Personal Schule und Hort, 10 Uhr Klasse 2 und 4, 11 Uhr Ueckermünder Turnverein Abteilung Gymnastik / Tanz (23 Kinder und 2 Trainer). Ein Schüler war hier positiv getestet worden.

Mehr als 100 Personen Regionalschule Anklam in Quarantäne

Ebenfalls am Dienstag werden die Abstriche an der Friedrich-Schiller-Regionalschule Anklam vorgenommen. Dort hatte sich eine Lehrkraft mit Corona infiziert. Mehr als 100 Schüler und Lehrer mussten sich in Quarantäne begeben. Acht Klassen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen und für diese ist der Unterricht gewährleistet. „Die Schule wird nicht geschlossen“, betont Froitzheim. Die Abstriche werden durch ein Team des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Schulgelände vorgenommen.

Alle Kontakte nach Infektion beim Handballverein ermittelt

Im Fall der Coronainfektion beim Handballverein „ HC Vorpommern-Greifswald“ wurden bereits alle Kontakte nachverfolgt und informiert. Der Abstrich erfolgte am Sonntag im Abstrich-Zentrum der Greifswalder Unimedizin.

Quarantäne bis Ende Oktober für alle Pflegeheimbewohner

Nach OZ-Informationen soll es im Umfeld des Pflegeheims in Behrenhoff einen positiven Coronatest gegeben haben. „Die Tests beim Pflegedienst Behrenhoff waren alle negativ, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Bewohnern. Es ist keine zweite Kontrolle notwendig. Alle Bewohner bleiben bis zum 30. Oktober in Quarantäne. Für das Personal wurden unterschiedliche Quarantänedauern ausgesprochen“, erläutert Kreissprecher Froitzheim.

