Die Liberalen in Vorpommern-Greifswald wählten am Wochenende auf ihrem Kreisparteitag einen neuen Vorstand. Der Greifswalder Sebastian Adler wurde zum neuen FDP-Kreisvorsitzenden gewählt. Der 35-jährige Unternehmensberater löst damit David Wulff (34) ab, der nach sechsjähriger Tätigkeit nicht mehr für dieses Amt kandidierte.

Allerdings bleibt der Unternehmer dem Vorstand erhalten, agiert künftig ebenso wie Krankenschwester Anica Jesske (28) als Stellvertreter. Anne Vormelchert besetzt ab sofort die Geschäftsführerposition. Zum neuen Schatzmeister wurde Felix Jeske ernannt. Als Beisitzer ergänzen Bert Krames, Susanne Schmidt, Niklas Wagner und Lars Boorberg das Team. Die Liberalen zählen im Landkreis laut Vormelchert etwa 70 Mitglieder.

Wulff will 2021 für den Landtag kandidieren

„Nach sechs Jahren war die Zeit für einen Wechsel gekommen. Ich bin froh, dass wir mit Sebastian Adler einen kompetenten Nachfolger gefunden haben“, sagt Wulff auf OZ-Nachfrage. Auch seine Vorgänger, André Bleckmann und Torsten Hoebel, bekleideten dieses Ehrenamt jeweils sechs Jahre, bemerkt er. Ziel sei es gewesen, die FDP-Führung breiter aufzustellen. Dies sei nun gelungen.

Langweilig dürfte es Wulff dennoch nicht werden. Der Greifswalder ist nicht nur FDP-Generalsekretär in MV, sondern auch Vorsitzender der Fraktion FDP/Freier Horizont/Bürgerliste Greifswald im Kreistag von Vorpommern-Greifswald und Finanzausschussvorsitzender in der Greifswalder Bürgerschaft. Wulff kündigt an, 2021 für den Landtag kandidieren zu wollen. Die FDP ist in dem Gremium bereits seit 2011 nicht mehr vertreten.

Digitalisierung in der Verwaltung und in Schulen ist Adler wichtig

Der neue Kreisvorsitzende Sebastian Adler erklärte gegenüber OZ, ein „Verfechter des neuen Parkhauses in Greifswald“ zu sein. Das Projekt, eines der zentralen Themen in der Stadt, werde klar von den Liberalen unterstützt. Das unterstrich der neue Kreisvorstand am Wochenende auch per Beschluss. Weitere wichtige Themen seien für ihn die Digitalisierung in der Verwaltung und in den Schulen. „Sie geht viel zu langsam voran“, so Adler. Gerade in der Corona Krise seien die Defizite deutlich geworden. Zudem stehe auch der neue Vorstand für eine solide Finanzpolitik, „denn es heißt Haushalt und nicht Hypothek“, so David Wulff.

Junge Liberale wählen neuen Vorstand

Auch die Jungen Liberalen im Landkreis Vorpommern-Greifswald wählten am Wochenende einen neuen Vorstand. Bei ihrem Kreiskongress wurde der bisherige Vorsitzende, der 26-jährige Student Moritz Harrer, im Amt bestätigt. Er ist zugleich Mitglied im FDP-Landesvorstand. Als Stellvertreter stehen ihm Johannes Johnke und Niklas Wagner zur Seite. Als Schatzmeister wurde Theodoros Weiße bestimmt. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzerin Laura Gehrke und den Beisitzer Thore Schulz.

Moritz Harrer bleibt Vorsitzender der Jungen Liberalen. Quelle: privat

Die Jungen Liberalen haben sich während ihrer Sitzung gegen Homöopathie ausgesprochen und dazu einen Beschluss gefasst, der bei der Mutterpartei durchgesetzt werden soll. „Wir erwarten von der FDP eine klare Positionierung zum Thema Homöopathie. Bei solchen Praktiken darf sich eine liberale Partei nicht wegducken und muss sich daher eindeutig gegen Sonderregelungen für homöopathische Mittel positionieren“, sagt Harrer.

