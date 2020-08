Wolgast

Seit 58 Jahren ist Bodo Kreiter aus Wolgast in Besitz seines Führerscheines. Verlängert wurde er am 15.11.1982. Im kommenden Jahr muss unser Leser den Papier-Führerschein gegen die moderne Führerscheinkarte umtauschen.

Wie uns der 78-Jährige schreibt, besitzt er außerdem auch noch den Berechtigungsschein K 0456414 für die Fahrzeugklassen A, B, M. „2012 bekam ich von der Verkehrswacht Neustrelitz eine Urkunde für 50 Jahre unfallfreies Fahren“, teilt er uns mit. Übrigens erinnert er sich noch ganz genau, wann er zum letzten Mal mit seinen Papieren kontrolliert wurde: „Meinen ’Lappen’ habe ich 1988 das letzte Mal bei einer Routinekontrolle in Erfurt zeigen müssen. Das ist also sehr lange her“, so Bodo Kreiter.

OZ sucht ältesten Führerschein

Die OZ-Lokalredaktion sucht auch weiterhin Menschen, die schon seit Jahrzehnten in Besitz des Führerscheins sind und die alten Papiere immer noch in Gebrauch haben. Vielleicht gibt es jemand, der noch ältere „Fleppen“ besitzt als der Wolgaster Bodo Kreiter und zudem noch ungewöhnliche Geschichten damit erlebt hat. Dann schreiben Sie uns an die Mailadresse zinnowitz@ostsee-zeitung.de und schicken Sie uns gerne ein Bild mit. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten.

Von Cornelia Meerkatz