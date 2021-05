Vorpommern-Greifswald: Pandemie sorgt für mehr Langzeitarbeitslose

Greifswald/Wolgast

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgen mittlerweile für einen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit in Vorpommern-Greifswald. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet sind, um gut ein Fünftel angestiegen. Waren im April 2020 noch 3620 Personen langzeitarbeitslos, sind es nunmehr 4381. Der Anteil der langzeitarbeitslosen Personen an allen Arbeitslosen liegt bei 41,5 Prozent.

„Die Arbeitslosigkeit darf sich nicht verfestigen. Unser Ziel ist es daher, arbeitslos gewordene Menschen schnell wieder zu vermitteln und bei Bedarf ihre Qualifizierung zu fördern. Denn aktuell und vor allem nach der Corona-Krise werden gut qualifizierte Mitarbeitende gebraucht“, sagt Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald.

Arbeitslosigkeit im Mai 2020 auf einem Höchstand

Im April waren 10 546 Männer und Frauen im Kreis arbeitslos gemeldet. Das sind 484 Personen und somit 4,4 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 9,1 Prozent. Der Berichtsmonat April ermögliche erstmals ein Vorjahresvergleich unter „Corona-Bedingungen“.

Denn die Daten für April 2020 enthalten bereits die Arbeitsmarkteffekte des ersten Lockdowns. „Da war der Arbeitsmarkt faktisch eingefroren. Der durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verursachte plötzliche und gravierende Einbruch der Wirtschaft versetzte den Arbeitsmarkt in einen Ausnahmezustand“, so Wegner rückblickend.

Die Arbeitslosigkeit stieg innerhalb kurzer Zeit um 1000 Personen und erreichte im Mai letzten Jahres einen Höchststand. Damals waren 11 298 Männer und Frauen auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Danach habe sich der Arbeitsmarkt langsam erholt, die Arbeitslosigkeit sank. Diese Entwicklung wurde durch den „Lockdown light“ ab November und dem zweiten Lockdown ab Mitte Dezember allerdings wieder gebremst. „Zwar stieg die Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Greifswald im Januar erneut an, aber es gab keinen Einbruch wie im Frühjahr 2020“, erklärt der Agenturleiter.

Nachfrage an Arbeitskräften steigt in bestimmten Bereichen

Die von den Auswirkungen der Pandemie stark betroffenen Branchen nutzen weiterhin die Kurzarbeit. Bis zum 25. April 2021 zeigten noch einmal 50 Unternehmen neu oder erneut Kurzarbeit an. Die Kurzarbeiter-Quote lag für Dezember in Vorpommern-Greifswald bei 9,2 Prozent. Damit waren im letzten Monat des Jahres 2020 insgesamt 7717 Beschäftigte in 1143 Betrieben von Kurzarbeit zumindest teilweise betroffen (aktuelle Hochrechnung). In der Spitze, im April 2020, lag die Kurzarbeiter-Quote bei 15,4 Prozent. Damals rechneten 1989 Betriebe für 12573 Beschäftigte Kurzarbeitergeld ab.

„Durch die Kurzarbeit können die Unternehmen ihre eingearbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und sind auf den Re-Start nach Corona, den wir uns alle lieber heute als morgen wünschen, personell gut vorbereitet“ so Wegner. Trotz der Pandemie gebe es auch Branchen mit einer hohen Nachfrage an Arbeitskräften. So erfolgten im April in den Bereichen Landwirtschaft, Produktion und Fertigung sowie im Baubereich und im Bereich Verkehr Einstellungen.

