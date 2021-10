Vorpommern-Greifswald: Positive Meldungen auf dem Arbeitsmarkt

Greifswald

Im Vergleich zum August ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis im September um 237 Personen (2,6 Prozent) zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote sei binnen Monatsfrist um 0,2 Prozentpunkte auf aktuell 7,7 Prozent gefallen, teilte die Arbeitsagentur Greifswald mit.

In Greifswald und seinem Umland sank die Zahl der Menschen ohne Job im September um 135 auf 2688. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug hier im September 6,2 Prozent.

Folgen der Coronakrise spürbar

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich in Vorpommern-Greifswald zwar kaum noch an den Gesamtzahlen ablesen, sie sind aber auch weiterhin spürbar“, sagte Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald. Der Rückgang der Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat sei größtenteils saisonal bedingt. Das habe vor allem zwei Gründe. „Zum einen realisieren viele Unternehmen nach der Urlaubszeit geplante Einstellungen. Außerdem beginnen in diesem Zeitraum viele junge Menschen ihre Ausbildung“, so Wegner.

Von OZ