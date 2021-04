Greifswald

In Vorpommern-Greifswald formiert sich Widerstand gegen die nächtliche Ausgangssperre, die im Kreis seit Mittwoch gilt. Zwischen 21 Uhr und 6 Uhr darf sein Haus oder seine Wohnung niemand ohne triftigen Grund verlassen. Diese Maßnahme wurde wegen der hohen Corona-Infizierten-Zahlen erlassen. Am Mittwoch lag der Wert den zweiten Tag in Folge über 200.

Verfehlt die Maßnahme ihren Zweck?

Peter Usemann (parteilos), Bürgermeister von Zinnowitz, bezeichnet die Ausgangssperre als „totalen Quatsch“. Er ist überzeugt: „Wer sich nach 21 Uhr treffen möchte, trifft sich. Wer will das denn in unserem Flächenkreis kontrollieren?“ Dem stimmt Sonja Dworak zu, Inhaberin eines Uhrengeschäftes in Wolgast. Die Maßnahme verfehle ihren Zweck.

Demo am Freitag in Greifswald

Bereits am Freitag soll in der Hansestadt Greifswald demonstriert werden. Mit-Organisatorin Katja Wolter bezeichnet die Ausgangsbeschränkungen als „sinnlos“. „Wissenschaftler sagen, dass man sich drinnen mit Corona ansteckt. Wieso reagiert die Politik dann, indem sie die Menschen nach drinnen verbannt“, fragt Katja Wolter, die für die FDP in der Greifswalder Bürgerschaft sitzt. Aus ihrer Sicht kann diese Maßnahme sogar zu einer Zunahme der Infektionen beitragen.

„Wir wissen bereits, dass es Menschen gibt, die sich nicht an die Maßnahmen halten und trotzdem illegale Partys feiern. Aber nun sind diese Menschen gezwungen, sich auch noch drinnen zu treffen, statt draußen zu grillen“, sagt Wolter. „Jugendliche werden dann eben über Nacht bei den Freunden schlafen, wo sie vorher Party gemacht haben. Was haben wir denn damit gewonnen?“

Wolter spricht von „Freiheitsberaubung“ und verweist auf die Grundrechte, die ein hohes schützenswertes Gut seien. Die Ausgangssperre treffe auch viele, die sich vorbildlich an die Maßnahmen halten, sagt Wolter weiter. Denn am abendlichen Spazieren mit einem Freund über den Wall sei absolut nichts verwerflich.

Erste Ausgangssperre wurde vom Gericht gekippt

Auch Landrat Michael Sack (CDU) sagte zu Beginn der Woche gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG, dass er eine Ausgangssperre bei uns im Kreis nicht als geeignetes Instrument für die Pandemiebekämpfung ansehe. Eine solche Maßnahme sei im ländlichen Raum weniger wirksam als in Ballungsräumen. „Wir haben bereits die Erfahrung gemacht, dass nächtliche Ausgangssperren wie auch eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit nicht gerichtsfest waren“, so Michael Sack weiter.

Bereits im Januar hatte der Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Ausgangssperre wegen der hohen Infizierten-Zahlen verhängt. Diese wurde innerhalb von knapp zwei Wochen gerichtlich gekippt. Das Verwaltungsgericht Greifswald hatte die Ausgangssperre damals als unverhältnismäßig und damit rechtswidrig erklärt. Auch vor diesem Hintergrund sagte Kreissprecher Achim Froitzheim auf OZ-Anfrage am Montag, Vorpommern-Greifswald plane derzeit keine Ausgangssperre.

Land und Bund planen ebenfalls Ausgangssperren

Einen Tag später, vermutlich auf Druck von Ministerpäsidentin Manuela Schwesig (SPD), wurde sie dann doch erlassen. Schwesig plant einen harten Lockdown für MV, der noch über jene Maßnahmen hinausgehen soll, die bereits auf Bundesebene vorgesehen sind. Das Bundeskabinett hatte am Dienstag beschlossen, eine Ausgangssperre ab einer Inzidenz von 100 Infizierten auf 100 000 Einwohner einzuführen.

Diese Regelung tritt allerdings erst in Kraft, wenn der Bundesrat am kommenden Mittwoch zustimmt. Gegen das dann gültige Bundesinfektionsschutzgesetz kann nur noch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt werden. Deswegen gilt es als unwahrscheinlich, dass es vorher eine lokale Klage gegen die Allgemeinverfügung des Kreises geben wird.

Experten sehen positive Effekte in Maßnahme

Emil Reisinger, Rostocker Tropenmediziner und Berater der Landesregierung, hält Ausgangsbeschränkungen durchaus für ein sinnvolles Mittel zur Pandemiebekämpfung. „Viele Infektionen sind auf private Zusammenkünfte zurückzuführen, die so reduziert werden. Menschen werden sich jetzt nicht alle am Nachmittag treffen, weil dann auch noch viele arbeiten“, sagte Reisinger kürzlich.

Britische Forscher haben den positiven Effekt von Ausgangssperren bereits berechnet. Der sogenannte R-Wert gibt an, wie viele Personen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Resultat der Studie: Nächtliche Ausgangssperren können den R-Wert um rund 13 Prozent senken, wenn neben der Ausgangssperre noch weitere Maßnahmen gelten.

Die Demonstration beginnt am Freitag um 16 Uhr vor dem Landesverfassungsgericht (Domstraße 7). Katja Wolter betont, dass alle Teilnehmer Maske tragen werden und die Abstandsregeln einhalten. „Wir sind keine Corona-Leugner und distanzieren uns ganz bewusst von diesen. Uns geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass derzeit ergriffene Maßnahmen nicht die richtigen sind, um die Pandemie zu bekämpfen“, sagt Wolter abschließend.

Von Katharina Degrassi und Cornelia Meerkatz