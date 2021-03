Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Mittwoch Wohnungen und Büros in Eggesin und Penkun durchsucht und Geschäftsunterlagen und Speichermedien beschlagnahmt. Hintergrund sind Ermittlungen gegen einen Vereinsvorsitzenden (61), der über mehrere Jahre staatliche Leistungen in großem Umfang erschlichen haben soll.