Zwei Landkreise in MV geben die Richtung vor, jetzt macht sich auch die SPD in Vorpommern-Greifswald dafür stark, flächendeckend die gelbe Tonne in allen Städten und Gemeinden einzuführen. Am Montag wird der Kreistag darüber entscheiden. Die Entsorger verweisen auf die bestehenden Verträge über die gelben Säcke.