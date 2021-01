Vorpommern-Greifswald

Geschäfte und Hotels sind dicht, Restaurants auf Sparflamme, das Baugewerbe fast im Wintermodus: Die Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Greifswald ist im Dezember wieder angestiegen. Aktuell sind 10.384 Frauen und Männer im Landkreis arbeitslos gemeldet, 495 mehr als im November. Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, relativiert die schlechte Nachricht jedoch: „Dieser Anstieg bewegt sich im saisonal üblichen Rahmen. Auch wenn die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar sind, erreichen wir im Vergleich zu anderen Regionen immer noch einen guten Wert“, erläutert er.

Auch in den vergangenen zwei Jahren registrierte die Agentur rund 500 arbeitslose Personen mehr vom November zum Dezember. „Insbesondere Menschen, die in witterungs- und saisonal abhängigen Berufen arbeiten, melden sich in den Wintermonaten arbeitslos“, sagt er. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote in Vorpommern-Greifswald bei 8,9 Prozent.

Branchenmix in Greifswald wirkt sich positiv aus

Wobei sich die Zahlen in den Geschäftsstellen sehr verschieden darstellen: Während Greifswald bei 6,7 Prozent liegt (im Vormonat 6,6 Prozent), weist Wolgast eine Quote von 8,7 (Vormonat 7,2) und Pasewalk gar von 12,5 Prozent (Vormonat 12,4) auf. „Der Branchenmix in der Hansestadt Greifswald ist eindeutig weniger anfällig für die Krise als etwa auf der Insel Usedom oder in Wolgast“, sagt Wegner. Greifswald profitiere von vielen Arbeitsplätzen in der Universität und Unimedizin. Selbst Restaurants in der Stadt hätten es jetzt mit ihren Lieferdiensten einfacher als jene auf dem flachen Land. Ungleich schwieriger sei die Situation für Arbeitnehmer in den touristisch geprägten Orten.

Ein Blick auf den Dezember 2019 fördert für die Geschäftsstelle Greifswald gar Überraschendes zutage: Demnach waren jetzt 17 Personen weniger arbeitslos als noch vor einem Jahr. Anders die Entwicklung der Geschäftsstelle Wolgast: Hier sind 215 Menschen mehr ohne Job als damals. Das ist im Vergleich zu anderen der höchste Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Im Mai war die höchste Arbeitslosigkeit

Für Schwarzmalerei gebe es dennoch keinen Grund, so Wegner. „Die Corona-Pandemie traf im Frühjahr auf einen robusten Arbeitsmarkt, der seit Jahren von sinkenden Arbeitslosenzahlen geprägt war. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben den Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald zur Mitte des Jahres 2020 in etwa auf das Niveau von 2017 zurückgeworfen“, kommentiert er.

Im Mai registrierte die Arbeitsagentur Greifswald mit 11.298 arbeitslosen Menschen den Jahreshöchststand. Die Arbeitslosenquote lag mit 9,7 Prozent auf dem Niveau von Mai 2017. Ab Juni verringerten sich die Vorjahresabstände dann kontinuierlich. Das Vor-Krisen-Niveau zu erreichen, werde nach seiner Einschätzung zwei bis drei Jahre dauern.

Fakt ist aber auch: „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit wäre ohne den Einsatz von Kurzarbeit deutlich höher ausgefallen“, so Wegner. Mit dem Beginn des „Lockdown lights“ im November zeigten die Unternehmen wieder vermehrt Kurzarbeit an. Von November bis 28. Dezember gingen 750 neue Anzeigen auf Kurzarbeit für 7224 Beschäftigte ein. Das Kurzarbeitergeld habe bereits im Frühjahr vielen Menschen den Job gesichert. Im April rechneten 1989 Betriebe für 12.573 Beschäftigte Kurzarbeitergeld ab.

Von Petra Hase