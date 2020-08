Vorpommern-Greifswald: Schon mehr als 1500 Unterschriften für mehr Kita-Personal gesammelt

Greifswald

Mit dem Thema „Kita-Betreuungsschlüssel“ hat SPD-Mann Erik von Malottki offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Gemeinsam mit anderen Initiatoren startete er vor knapp zwei Wochen eine Unterschriftenaktion, mit der ein Bürgerbegehren für eine bessere personelle Ausstattung von Kitas im Landkreis erzwungen werden soll. „Es sind bislang rund 850 Unterschriften bei uns eingegangen, wir erwarten noch einmal die gleiche Anzahl an Unterschriften auf Listen, die noch nicht eingegangen sind“, sagt er. „1500 dürften wir mindestens zusammen haben.“ Bis zum Ziel von 4000 Stimmen ist es aber noch etwas hin, so viele braucht es nämlich, bis Landrat Michael Sack ( CDU) gezwungen wäre, ein Bürgerbegehren durchzuführen. Diese stimmen darüber ab, ob der Kreis die Finanzierung für die Kinderbetreuung erhöhen muss. 61 zusätzliche Vollzeitstellen sollen mit dem Geld entstehen, Kostenpunkt für den Landkreis: 1,6 Millionen Euro im Jahr.

Situation in den Kitas angespannt

Landrat Michael Sack gibt zu, dass die Situation in vielen Kitas angespannt sei und Personalknappheit herrsche. „Das ist aber auch eine Frage von ausgeprägtem Fachkräftemangel“, sagt er. „Die Einrichtungen bekommen keine neuen Erzieher. Wir brauchen mehr Fachkräfte und mehr staatliche Ausbildung. Ich habe bereits mit Frau Schwesig über das Thema gesprochen.“ Bisher gibt es im Landkreis nur die Möglichkeit der privaten Ausbildung in Bandelin bei der Berufsfachschule Greifswald und dem Seminar kirchlicher Dienst, ebenfalls in Greifswald. Bei einer Stärkung der Ausbildungskapazitäten ist Malottki auch mit dabei. „Das kann aber kein Grund sein, jetzt auf eine Erhöhung der Beiträge zu verzichten“, sagte er. „Ich bin mir sicher, dass man die 61 zusätzlichen Stellen besetzt bekommt. Auf Rügen funktioniert das doch auch. Und wir sind keine Insel.“

15 Kinder pro Erzieher – theoretisch

In den angrenzenden Landkreisen Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte seien laut aktuellem SPD-Antrag wesentlich bessere Personalschlüssel geregelt. Zwar liegt die Zahl der Kinder pro Erzieher offiziell in ganz Mecklenburg-Vorpommern bei 15, unterschiedlich sind jedoch die Urlaubs- und Krankheitstage, mit denen kalkuliert wird. Ob es eventuell auch unabhängig von 4000 erreichten Stimmen ein „ Bürgerbegehren“ gibt, wird der Kreistag am Montag auf seiner Sitzung im Historischen U in Pasewalk entscheiden. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr und ist öffentlich. Mundschutz ist mitzubringen.

Von Anne Ziebarth