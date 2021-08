Greifswald/Pasewalk

Mit dem August hat auch die Schule in Mecklenburg-Vorpommern wieder begonnen. Um Infektionsherde mit dem Coronavirus zu vermeiden, gab es von der Landesregierung eine klare Strategie: Mehrere Schnelltests für die Schülerinnen und Schüler in den ersten zwei Unterrichtswochen und Maskenpflicht in den Schulen.

Eine Nachfrage der Ostsee-Zeitung bei der Kreisverwaltung zeigt, dass Infektionen so in Vorpommern-Greifswald gefunden werden. Wie Kreissprecherin Anke Radlof bestätigte, habe es seit dem Schulstart am 03. August mehrere nachgewiesene Fälle gegeben. Insgesamt sei das Coronavirus bei neun Lehrerinnen und Lehrer und zwei Schülerinnen und Schülern nachgewiesen worden. Schulen waren trotzdem so gut wie nicht betroffen, denn die Kontakte erfolgten, bevor die Schule wieder begonnen hatte. Nur an der Europaschule Arnold Zweig in Pasewalk war die betroffene Person bereits wieder im Unterricht. In Quarantäne mussten trotzdem keine weiteren Kontaktpersonen.

Zahlreiche Kontakte in Greifswalder Kita

Nicht ganz so glimpflich verlief eine Infektion in der Greifswalder Kita Campuskinder der Universität. Zu einer infizierten Person kamen insgesamt 72 Kontaktpersonen.

Seit Schulstart haben sich insgesamt 22 Personen in Vorpommern-Greifswald mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz wurde vom Lagus am Dienstag mit 6,3 angegeben. Die Zahlen des Kreises, der die Inzidenz nach Ämtern aufschlüsselt, liegt mit Zahlen vom Montag bei 10 Infizierten auf 100 000 Einwohner. Damit ist der Trend von steigenden Infektionszahlen, wie sie deutschlandweit vermeldet werden, in Vorpommern-Greifswald noch nicht so deutlich erkennbar.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meisten Infektionen meldet der Kreis aus dem Amt Am Peenestrom und der Stadt Greifswald. Jeweils fünf Menschen hätten sich dort zwischen dem 2. August und 9. August mit dem Coronavirus infiziert. Die höchsten Inzidenzen ergeben sich rechnerisch durch die Bevölkerung im Amt am Peenestrom (33), im Anklamer Land (21), am Stettiner Haff (19) und in Anklam (16) selbst. Die zwischenzeitlich höchste Inzidenz erreichte der Kreis laut Lagus am 4. August. An diesem Tag in der vergangenen Woche lag sie bei 12,3.

Von Philipp Schulz