Vorpommern-Greifswald: So viele Corona-Fälle gab es über die Festtage

Greifswald

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Vorpommern-Greifswald bleibt weiter hoch. Das Gesundheitsamt registrierte auch zwischen den Feiertagen – vom 24. Dezember bis zum 3.Januar 2021 – insgesamt 433 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim am Donnerstag informiert, wurden im Zusammenhang mit den Infizierten 3364 Bürger als Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt. „Wir haben ganz viele Kontakte und Ansteckungen gerade im privaten Umfeld, unter Freunden, innerhalb der Familie“, so Landrat Michael Sack (CDU).

Unterdessen wurden die ersten rund 1000 Impfdosen von mobilen Teams in 23 Senioren- und Pflegeeinrichtungen verimpft. In dieser Woche wurde vom Impfzentrum Pasewalk aus vier Einrichtungen versorgt und vom Impfzentrum Greifswald ebenfalls vier. Am Montag war das Team in den Pflegeheimen „Haus Sorgenfrei“ in Zinnowitz sowie in der „Pommern-Residenz“ in Ahlbeck. In der vergangenen Woche waren es in Pasewalk sechs Einrichtungen und in Greifswald neun.

Wie Froitzheim mitteilt, werden Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen bislang separat mit Impfstoff versorgt. „Diese Impfdosen werden nicht aus den an den Landkreis gelieferten Chargen genommen“, erklärt er. Künftig sollen Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen jedoch auch über die Impfzentren mit Impfstoff versorgt werden.

Vom Impfzentrum Greifswald aus wurden Bewohner sowie Mitarbeiter von zwölf Einrichtungen geimpft. Die nächste Charge des neue Impfstoffs ist bereits im Landkreis Vorpommern-Greifswald eingetroffen und besteht wiederum aus rund 1000 Impfdosen. „Die mobilen Teams sind gegenwärtig dabei, auch diese in weiteren Einrichtungen zu verimpfen“, so der Sprecher.

Unterstützung bei den Impfungen bekommt der Landkreis Vorpommern-Greifswald zudem vom Technischen Hilfswerk, vom Deutschen Roten Kreuz sowie vom Arbeiter-Samariter-Bund und von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Schwerpunktmäßig sollen vor allem Alten- und Pflegeeinrichtungen angefahren werden, ehe am 12. Januar die Impfzentren in Greifswald und Pasewalk den Regelbetrieb aufnehmen.

Von Henrik Nitzsche