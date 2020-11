Vorpommern-Greifswald: Sparwille des Kreises erhält herben Dämpfer

Vorpommern-Greifswald

Eine Zeit lang lief es richtig gut für den Landkreis Vorpommern-Greifswald: Der Altschuldenberg, 2019 auf einen Spitzenwert von 167 Millionen Euro angewachsen, konnte mithilfe eines kräftigen Sparkurses und dank der Unterstützung des Landes in diesem Jahr auf 124 Millionen Euro abgeschmolzen werden. Noch im Sommer zeigte sich Finanzdezernent Dietger Wille ( CDU) daher zuversichtlich, am Ende des Jahres die 100 Millionen Euro-Marke zu erreichen. Doch der Wind dreht sich im Norden schneller als man denkt.

Der Landkreis hat in diesen Monaten mit erheblichen Mehrausgaben zu kämpfen, die ihre Ursache laut Wille zumeist in rechtlichen Änderungen haben, insofern kaum zu beeinflussen sind. „Im Bereich Jugend etwa gibt es per 30. September eine Abweichung zum Plan von 14,6 Millionen Euro“, verdeutlicht der Vizelandrat die Dimension der Auswirkungen. Allein die Einführung der beitragsfreien Kita sorge für eine Mehrbelastung des Kreises von 6,8 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Mehr Geld benötige aber auch die Förderung der Erziehung in der Familie. Die Zahl der Fälle sei innerhalb eines Jahres von 22 auf 27 pro Monat gestiegen und verursache 1,23 Millionen Euro zusätzlicher, nicht geplanter Kosten. Auch Hilfen zur Erziehung sowie Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Beeinträchtigungen sind auf dem aufsteigenden Ast – sowohl von den Kostensteigerungen als auch von der Zunahme der Fallzahlen.

Die Folge dessen: Der Kreis Vorpommern-Greifswald kann sein selbst gestecktes Haushaltsziel in diesem Jahr nicht erreichen und somit auch nicht die Altschulden wie geplant verringern. Doch genau das ist die Voraussetzung für weitere Finanzhilfen des Landes.

Konsolidierungsvereinbarung überarbeiten

Worum geht es? Vor drei Jahren hat der Kreis eine Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land MV für die Jahre 2017 bis 2020 geschlossen, wonach er über 22 Millionen Euro erhält, wenn er die für jedes Jahr festgesetzten positiven Saldi erreicht. Im Sommer packte das Land als Belohnung gar noch einmal neun Millionen Euro aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds oben drauf, weil Vorpommern-Greifswald bislang emsigen Sparwillen bewiesen habe. Das hatte allerdings prompt zur Folge, dass der Kreis am Ende dieses Jahres ein positives Saldo von 13,8 Millionen Euro hinlegen sollte. Ein Plus, dass aufgrund der Mehrausgaben nun jedoch nicht erreicht werden kann. Nach jetzigem Stand werden nur 1,1 Millionen Euro zu Buche stehen, sodass Schwerin noch ausstehende Konsolidierungshilfen verweigern kann.

Für Dietger Wille und sein Team in der Kämmerei wäre das ein herber Rückschlag. Auch wenn ein Großteil der Finanzhilfen bereits geflossen seien, „stehen immer noch 3,5 Millionen Euro aus“, erklärt er. Diese zu erhalten, sei das Ziel, weshalb Kreis und Land intensiv verhandelten. Im Ergebnis soll nun die Konsolidierungsvereinbarung aus dem Jahr 2017 angepasst, spricht korrigiert werden. „Das Land ist offen, erkennt die Änderungen an“, so Wille vor dem Finanzausschuss des Kreistages, der dem Entwurf der Revisionsvereinbarung einhellig zustimmte. Demnach soll der Kreis mit Jahresfrist ein positives Saldo von 3,2 Millionen Euro erreichen.

Millionen Mehrausgaben wegen Bundesteilhabegesetz

Ob das klappt? Fakt ist: nicht nur im Bereich Jugend ist vieles im Fluss. Auch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes, das für Menschen mit Beeinträchtigungen Erleichterungen bringen soll, führt allein in diesem Jahr voraussichtlich zu 6,2 Millionen Euro zusätzliche Kosten. Darüber hinaus muss der Kreis Mehrausgaben wuppen, weil die Entschädigungsverordnung des Landes verändert wurde. Und nicht zuletzt erfordert die Bewältigung der Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Aufwendungen – bislang um die 1,6 Millionen Euro. Und damit im Zusammenhang stehen weitere, in dem Maße nicht geplante Ausgaben für den bereich IT-Technik/ Digitalisierung.

