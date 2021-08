Per Funk oder Video werden Ärzte zu Rettungseinsätzen hinzugezogen. Dr. Peter Brinkrolf ist eine von derzeit zwölf Telenotärzten im Landkreis. Er erzählt, was passiert, wenn er Empfang doch mal weg ist und bei welchen Einsätzen die Telenotärzte am häufigsten kontaktiert werden.