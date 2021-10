Vorpommern-Greifswald: Viele Eltern mit begrenzter Erziehungskompetenz

Vorpommern-Greifswald

Über Wochen und Monate saß Fabian* mit seinen zwei kleinen Geschwistern zu Hause. Homeschooling am Küchentisch. Während Mama versuchte, ihrem Sohn zwischen Homeoffice, Essenkochen und Hausarbeit auch noch die Rechenaufgaben zu erklären, machte der große Bruder sein eigenes Ding, verkrümelte sich oft. Fabian indes schaltete auf Durchzug, flüchtete in seine kleine Welt zwischen Computerspielen und TV-Serien. Die alleinerziehende Mutter, aufgrund der psychischen Belastung am Rande des Nervenzusammenbruchs, musste sich in stationäre Behandlung begeben. Und die Kinder? Sie wurden aufgefangen – vom staatlichen Netz der Hilfen zur Erziehung.

„Nachdem die Coronapandemie bereits im vorigen Jahr zu erheblichen Belastungen für Familien führte und damit auch zu einer verstärkten Inanspruchnahme möglicher Hilfen, verzeichnen wir auch in diesem Jahr erneut massive Kostensteigerungen im Bereich Jugend“, sagt Karina Kaiser, Sozialdezernentin im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Ursprünglich sah der Kreishaushalt allein für das Gesamtpaket Hilfen zur Erziehung 20,8 Millionen Euro vor. „Die Prognose lautet jetzt, dass wir bis zum Jahresende 27,6 Millionen Euro benötigen“, betont Kaiser. Der finanzielle Mehrbedarf komme einerseits zustande, weil eine Vielzahl von Jugendhilfeträgern die Entgelte im ambulanten und stationären Bereich neu verhandelt haben. Die Personalkosten stiegen. Andererseits gebe es aber auch einen höheren Bedarf an Leistungen.

Eltern fühlen sich häufig überfordert, werden übergriffig. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Rund 240 Kinder leben in Wohngruppen

Beispiel Heimunterbringung. „Im Mai 2020 befanden sich noch 216 Kinder und Jugendliche in stationären Wohngruppen, in diesem Jahr waren es durchschnittlich 239“, berichtet die Dezernentin. Klingt erst einmal nicht nach einem dramatischen Anstieg. Doch beim Blick auf die Kosten der Inobhutnahmen wird das Ausmaß deutlich: Die Heimunterbringung eines Heranwachsenden kostet im Durchschnitt pro Monat rund 5000 Euro. Hochgerechnet auf 23 Betroffene macht das in Summe 115 000 Euro und aufs Jahr gerechnet 1,38 Millionen Euro. „Eltern müssen zwar per Gesetz einen Anteil leisten“, sagt Kaiser, „aber in den meisten Fällen sind sie finanziell dazu nicht in der Lage.“

„Eltern haben keinerlei familiäre Ressourcen, sind überfordert, werden übergriffig.“ Karina Kaiser, Sozialdezernentin im Landkreis Vorpommern-Greifswald Quelle: Petra Hase

Auch im Bereich der sozialpädagogischen, ambulanten Familienhilfe gebe es eine Steigerung der Hilfebedürftigkeit: 2020 wurden durchschnittlich 683 Fälle erfasst, zum Halbjahr 2021 waren es bereits durchschnittlich 696 Fälle. „Eltern mit begrenzter Erziehungskompetenz können die Dauerbelastung durch die ständige Präsenz der Kinder zu Hause oft nicht aushalten. Sie haben keinerlei familiäre Ressourcen, sind überfordert, werden übergriffig. Beengte räumliche Bedingungen führten zu Krisen. Das geht an Kindern nicht spurlos vorbei. Sprachdefizite und massive Verhaltensauffälligkeiten gehören zu den Folgen“, verdeutlicht Karina Kaiser. Noch extremer seien die Auswirkungen bei Kindern, bei denen schon vor der Coronapandemie ein Förderbedarf diagnostiziert wurde. Durch das Homeschooling aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, treten die Defizite hier jetzt noch deutlicher zutage.

Integrationshelfer nicht mehr wegzudenken

Deshalb gebe es auch bei den Eingliederungshilfen für seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche einen Mehrbedarf. Registrierte der Landkreis im Dezember 2020 noch 118 Fälle im Bereich der ambulanten Hilfen, waren es im Mai dieses Jahres 131. Die stationären Hilfen stiegen von 41 auf 45 Fälle. Ähnliches gibt es von den Integrationshelfern zu berichten – sie leisten ebenfalls eine Form der ambulanten Hilfe im Bereich der Schule. Hier stieg die Zahl der Fälle im gleichen Zeitraum von 101 auf 111.

Unterhaltsvorschuss für 4800 Kinder

Drastisch ist auch die Zunahme der Kosten beim Unterhaltsvorschuss. Hier verzeichnet der Landkreis innerhalb von vier Jahren nahezu eine Verdopplung der Fallzahlen: 2017 wurde diese staatliche Leistung noch für 2460 Kinder gezahlt, in diesem Jahr sind es etwa 4800. „Zwar erhalten wir hierfür auch Geld vom Land, aber das kompensiert nicht unsere Kosten. Und von den Schuldnern bekommen wir wenig zurück“, sagt die Dezernentin.

„Die Sozialgesetzgebung sieht vor, dass wir als Landkreis all diese Hilfen gewähren, wozu wir auch in Kooperation mit den vielen Jugendhilfeträgern gern bereit sind“, sagt Kaiser. Aber Fakt sei eben auch: Der Mehrbedarf kostet.

Mehrausgaben im Bereich Jugend

Deshalb wird der Kreistag auf seiner kommenden Sitzung am Montag in Pasewalk über eine Beschlussvorlage der Kreisverwaltung abstimmen müssen, in der es um insgesamt 8,1 Millionen Euro überplanmäßige Ausgaben im Bereich Jugend geht. Der gesamte Teilhaushalt habe in diesem Jahr voraussichtlich ein Volumen von 138 Millionen Euro. „2017 waren es noch rund 80 Millionen“, verdeutlicht Kaiser den enormen Anstieg. „Ein Teil des Mehrbedarfs ist eine Folge des neuen Kita-Gesetzes, wobei der Landkreis 54,4 Prozent der Kitakosten vom Land erstattet bekommt.“ Auch wenn sich das Land und/oder der Bund an vielen Leistungen beteilige, erhöhe sich der Anteil des Kreises seit Jahren kontinuierlich.

* Name v. d. Red. geändert

Von Petra Hase