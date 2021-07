Vorpommern-Greifswald

Wenn kommenden Montag in MV nach sechs Ferienwochen wieder der Unterricht beginnt, hat Laura Voß aus Zarnekow einen neuen Schulweg: Die Elfjährige besucht dann die 5. Klasse der Freien Schule in Zinnowitz. Der Grundschulzeit in Züssow sagte sie Ade.

Aber wovon ließen sich ihre Eltern Martina und Ricardo Voß bei der Wahl der weiterführenden Schule für ihre Tochter leiten? Was waren die entscheidenden Gründe, die zur Anmeldung führten? Und welchen Rat geben Familien anderen Eltern, die sich im Laufe dieses Schuljahres für eine weiterführende Schule fürs Kind entscheiden müssen?

„In erster Linie wählten wir die Freie Schule in Zinnowitz aufgrund der Klassengröße“, sagt Martina Voß. Maximal 18 Kinder gehören dort zu einer Gruppe. „Die Klassen sind nie größer, eher kleiner“, erzählt die zweifache Mutter aus Erfahrung. Genau dieses Wissen war es auch, das die Entscheidung so leicht machte: „Wir mussten uns nämlich schon einmal mit dem Thema beschäftigen, als unser Sohn Felix vor dem Schulwechsel stand. Damals haben wir uns viel mehr Gedanken als jetzt bei Laura gemacht und uns letztlich für die Schule in Zinnowitz entschieden“, berichtet Martina Voß. Denn der Zwölfjährige sei dort gut aufgehoben, habe mittlerweile die Orientierungsstufe beendet und starte ab August ins siebte Schuljahr.

Bis zum Abitur ohne Schulwechsel

Die Klassengröße also als ausschlaggebendes Argument? Ja, doch natürlich nahm die Familie auch andere Kriterien unter die Lupe. Für Kinder aus der Gemeinde Karlsburg ist die etwa 18 Kilometer entfernte Peenetalschule in Gützkow die örtlich zuständige Schule ab Klassenstufe 5. „Wenn die Schüler aber ab Klasse 7 aufs Gymnasium möchten, müssen sie erneut die Schule wechseln und besuchen dann das Schlossgymnasium. Diesen Wechsel konnten wir mit unserer Entscheidung vermeiden, denn die Schule in Zinnowitz ist eine Integrierte Gesamtschule“, sagt die 37-Jährige. Ermöglicht werden verschiedene Bildungsgänge – von der Berufsreife über den Abschluss der Mittleren Reife bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife – und zwar ohne Klassen- oder Schulwechsel.

Felix wolle versuchen, den gymnasialen Abschluss zu erreichen. Doch selbst dann, wenn sich eines Tages aufgrund der Leistungen abzeichnen sollte, dass er doch kein Abitur anstrebt, müsse er nicht die Gruppe verlassen. Möglich sei dies, weil Leistungsüberprüfungen wie Klassenarbeiten innerhalb der Gruppe je nach Bildungsgang unterschiedlich bewertet werden. „Für manche Kinder sind Schul- oder Klassenwechsel vielleicht kein Problem. Für andere schon“, so die Mutter. Daher empfiehlt sie allen Eltern, diesen Punkt bei der Schulwahl zu berücksichtigen, sofern sich Kinder bei der Eingewöhnung in neue Umgebungen erfahrungsgemäß schwertun.

Trotz längerer Strecke kurzer Schulweg

Als dritten Punkt nennt Martina Voß außerdem die Erreichbarkeit der Schule: „Nach Gützkow fährt der Schulbus etwa 50 Minuten. In Zinnowitz sind unsere Kinder jedoch schon nach 30 Minuten Zugfahrt, da wir nah am Bahnhof Karlsburg wohnen“, erzählt Martina Voß.

Nicht zuletzt hätten auch die außerschulischen Angebote in Zinnowitz zur Entscheidung beigetragen: „Felix lernt zum Beispiel das Segeln. Möglich sind aber auch Modellbau, Schmiede und weitere Angebote, die man üblicherweise nicht oder nur selten in Schulen findet“, sagt die Mutter. Außerdem lobt sie die „sehr gute Mittagsversorgung zu moderaten Preisen“ von Casa Familia. Kein Hauptgrund für die Schulwahl, aber ein Mosaikstein. „Wir hätten uns ja auch in Greifswald nach einer Schule umsehen können. Aber mit den Unterrichtsformen der freien Schulen dort kann ich wenig anfangen. Ich mag den normalen, frontalen Unterricht an staatlichen Schulen. Und die Schule in Zinnowitz passt sich dieser Art an, obwohl sie in freier Trägerschaft ist“, sagt Martina Voß.

Die richtige Schule für Hochbegabte finden

Auch Holger Mannherz suchte eine weiterführende Schule für seinen Sohn Alex. Der heute 13-Jährige, der in Alt Sallenthin in der Gemeinde Heringsdorf lebt, besuchte die dortige Grundschule „und langweilte sich zu Tode“, blickt sein Vater zurück. Er habe bereits frühzeitig vermutet, dass Alex hochbegabt ist. Dem ersten, privaten Test zu Hause folgte erst später ein offizieller. „Mit dem Ergebnis, dass er einen IQ von 133 hat“, so Mannherz, der sich eine frühzeitigere Förderung für seinen Sohn gewünscht hätte. Doch Alex wechselte erst nach der Grundschulzeit die Schule, besucht seit der 5. Klasse das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Greifswald. Die Bildungseinrichtung bietet neben dem normalen gymnasialen Bildungsgang eine im Land MV anerkannte Hochbegabtenförderung und versucht, Kinder mit ihren besonderen Bedürfnissen auf unterschiedlichen Ebenen zu fördern und zu fordern. Eine Chance auf Aufnahme haben dort Schüler mit einem Intelligenzquotienten ab 130.

Alex Mannherz wohnt auf der Insel Usedom und geht seit drei Jahren in Greifswald zur Schule. Quelle: Holger Mannherz

Frühzeitige Test helfen bei Entscheidung

„Alex fühlt sich dort in der Klasse mit 21 Schülern pudelwohl, hat gute Leistungen, ohne sich groß anzustrengen“, erzählt der 53-Jährige. Sein Sohn mache gute Fortschritte, komme jetzt in die 8. Klasse. Er sei zwei Semester lang auch Juniorstudent an der Uni Greifswald gewesen, um seine Sprachfähigkeiten zu erweitern. Alex, der eine ukrainische Mutter hat, sei die ersten beiden Lebensjahre in Prag aufgewachsen und habe dort neben Deutsch und Ukrainisch auch Englisch gelernt. Englisch sei nach dem Umzug nach Deutschland zwar in Vergessenheit geraten. „Als er dann aber in der 3. Klasse mit dem Fach begann, konnte er Englisch plötzlich wieder, musste nur die Vokabeln sortieren“, erzählt Holger Mannherz, der als Bauleiter für Großprojekte viel unterwegs war und ist. Auch Polnisch und Russisch gehören laut Mannherz zu Alex Sprachschatz.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Vater empfiehlt allen Eltern, die eine Hochbegabung ihres Kindes vermuten, dies frühzeitig testen zu lassen. Im Zweifelsfall sollte man hartnäckig bleiben und andere Wege versuchen, Gewissheit zu erlangen. Der weite Schulweg von Heringsdorf nach Greifswald sei für ihn kein Hinderungsgrund, die richtige Einrichtung fürs Kind zu wählen. „Mein Sohn fährt mit dem Sammeltaxi und anderen Schülern die 70 Kilometer und braucht dafür etwa eine Stunde“, erzählt er. Das Humboldt-Gymnasium sei es wert, „für mich ist diese Schule eine Vorzeigeschule“.

Von Petra Hase