In Vorpommern-Greifswald gibt es aktuell 53 mit dem Corona-Virus infizierte Personen. Für den Landkreis stellt das laut Landrat Michael Sack (CDU) eine große Herausforderung dar. Er rechnet damit, dass die Krise noch lange andauert – und richtet einen Appell an die Bewohner.

In der Pflegeeinrichtung von Ora Cura in Behrenhoff fielen alle Tests negativ aus. Die Bewohner bleiben dennoch in Quarantäne. Quelle: Petra Hase