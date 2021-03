Vorpommern-Greifswald gegen scharfe Maßnahmen: Das ist verantwortungslos!

Greifswald

Seit Tagen steigt die Inzidenz im Kreis. Die Frage, wieso die gemeldeten Zahlen so sehr von denen des RKI abweichen, ist weiter nicht geklärt.

In diese Gemengelage aus dritter Welle, Virus-Mutanten und diffuser Datenlage entscheidet Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack, dass weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nicht nötig sind. Begründung: Die Lage sei unter Kontrolle. Diffus ist nur, was unbekannt ist und fast 90 Prozent aller Infektionen sind bekannt und nachverfolgt.

Doch die Logik hinkt. Im März kamen 57 Prozent aller Infektionen aus dem privaten Bereich. Wie kommen diese Infektionen zustande? Zwei Möglichkeiten: Entweder im Job oder in der Freizeit. So oder so – der Kreis weiß es nicht oder kann zumindest nichts dagegen tun. Denn was der Kreis weiß, ist: es werden mehr – jeden Tag!

Wieso wird der Lage also nicht Einhalt geboten? Ist es Trotz? Will Sack als Kandidat um den Ministerpräsidentenposten zeigen, dass er die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen kann, ganz ohne Schwerin? Oder ist es Angst vor dem steigenden Unverständnis für die Maßnahmen aus der Bevölkerung. Wo der Antrieb auch immer herkommt – er ist unvernünftig!

Von Philipp Schulz