Vorpommern-Greifswald hat jetzt einen Kita-Elternrat

Greifswald

Vorpommern-Greifswald hat nun einen Kreiselternrat der Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen. In seiner konstituierenden Sitzung ist Marèn Zill, Elternratsvorsitzende in der Kita „Krümelkiste“ in Neuenkirchen bei Greifswald, zur Vorsitzenden gewählt worden. Das teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung mit.

Zill sei am 3. November in der vom Kreis-Jugendamt ausgerichteten Sitzung einstimmig gewählt worden. Ebenfalls einstimmig votierten die Elternvertreter den Angaben zufolge für René Lenz, Elternratsvorsitzender in der Kita „ Lilo Herrmann“ Greifswald, als Stellvertreter.

Der Kreiselternrat vertritt unter anderem die Interessen der Eltern beziehungsweise der Sorgeberechtigten bei der Kindertagesbetreuung auf kommunaler Ebene. 40 Mütter und Väter stellten sich zur Wahl.

Von OZ/dl