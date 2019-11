In der Nacht von Samstag zu Sonntag rückten die Feuerwehren in die Sporthalle in Zinnowitz aus. Beim Bettenball löste die Brandmeldeanlage einen Alarm aus. Mehr als 15 Feuerwehrleute aus Zinnowitz und Trassenheide waren vor Ort. Zusätzlich kamen der Rettungsdienst und die Polizei.