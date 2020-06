Vorpommern-Greifswald investiert in seine Kreisstraßen

Groß Polzin

Großer Bahnhof im kleinen Konsages: Vizelandrat Jörg Hasselmann ( CDU) fand sich mit weiteren Vertretern der Kreisverwaltung von Vorpommern-Greifswald, Bauleuten und Ortsanässigen zum symbolischen Start für die Sanierung der Kreisstraße VG 16 ein. Es handelt sich hier um den zweiten Bauabschnitt: eine knapp 3,2 Kilometer lange Strecke von der Landesstraße 263 über Konsages bis nach Klein Bünzow.

Der erste Bauabschnitt, der sich dort auf einer Länge von 1,5 Kilometern anschließt, wurde bereits 2019 fertiggestellt. „Ich freue mich, mit diesem Schritt die Sanierung der VG 16 fortsetzen zu können. Angesichts der Dringlichkeit dieser Maßnahme baut der Kreis hier gänzlich ohne Fördermittel“, so Hasselmann. Die Kosten belaufen sich auf 729000 Euro. Für den ersten Abschnitt wurden 341000 Euro ausgegeben.

535 Schlaglöcher

Sebastian Hornburg, Bürgermeister der 420 Seelen-Gemeinde Groß Polzin, ist froh, dass diese Buckelpiste nun bald der Vergangenheit angehört. Die Baufirma Eurovia Neubrandenburg will mit den Arbeiten am 15. Juni beginnen und sie bis 30. August fertigstellen.

„Ein Anwohner hat mal die Schlaglöcher gezählt und kam auf 535. Das heißt, alle vier bis fünf Meter ist eins“, sagt Hornburg, den die Einwohner regelmäßig auf den schlechten Straßenzustand ansprachen. Der Landkreis habe sich zwar bemüht, die Löcher immer wieder zu flicken, so Hornburg. Doch erst mit der Sanierung werde nun das Problem grundsätzlich gelöst.

Kreis besitzt 820 Straßenkilometer

Schlaglochpisten wie die VG 16 sind in Vorpommern-Greifswald keine Seltenheit. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Alle Jahre wieder üben daher Kommunalpolitiker Kritik am Sanierungsstau. Den bezifferte Kreisfinanzdezernent Dietger Wille ( CDU) noch vor einem Jahr mit 192 Millionen Euro. Würde der Kreis jährlich neun Millionen Euro in sein 820-Kilometer-Straßennetz investieren, „brauchen wir etwa 60 Jahre, um einmal komplett rum zu sein“, rechnete Jörg Hagedorn, Sachgebietsleiter Hoch- und Tiefbau, dem Verkehrsausschuss des Kreistages vor.

Doch 2019 sah der Haushaltsplan lediglich 5,7 Millionen Euro vor. Mittlerweile hat sich die Politik für mehr Investitionen stark gemacht. „Im Doppelhaushalt 2020/21 planen wir mit einer Gesamtsumme von 18 Millionen Euro inklusive Fördermitteln“, sagte Hasselmann am Mittwoch in Konsages.

Hier in Konsages und an vielen anderen Kreisstraßen weisen Schilder auf den schlechten Fahrbahnzustand hin. Quelle: Petra Hase

Allerdings sind die Pläne das eine und die Realität das andere. Ein halbes Jahr nach dem Haushaltsbeschluss ist klar, dass nicht alle Blütenträume reifen – zumindest nicht, was den Zeitplan betrifft: „Wir werden einige der für 2020 vorgesehenen Maßnahmen verschieben“, sagt Vizelandrat Dietger Wille. Ursache dafür seien aber nicht Finanzierungsprobleme, sondern planerische Hürden. „Die Maßnahmen sind alle in Arbeit.“

Diese Sanierungen werden verschoben

Beispiel 1: Die Sanierung der VG 56 von Spantekow nach Kavelpass: Obwohl der Landkreis mit dem Abschluss der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen und auch bei der Gewähr einer Förderung durch das Wirtschaftsministerium deutlich vorangekommen sei, „waren die Einschätzungen in Bezug auf den dafür erforderlichen Zeitaufwand zu optimistisch“, heißt es in der Begründung. Der Beginn der eigentlichen Planung und der Bautätigkeit werde daher später erfolgen als angenommen. Ursprünglich waren 2020/21 dafür 1,55, Millionen Euro vorgesehen.

Beispiel 2: Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Potthagen. „Während der Objektplanung kam es auf Grund verschiedener Probleme und zusätzlicher Wünsche der Gemeinde zu Verzögerungen“, heißt es. Die Baumaßnahme für mehrere hunderttausend Euro werde daher nicht mehr im Jahr 2020, sondern erst Anfang 2021 begonnen.

Beispiel 3: Der Bau der VG 28 Mölschow – Zecherin: „Insbesondere der erforderliche Grunderwerb erweist sich bei dieser Maßnahme als zeitaufwendig“, lautet die Begründung für die Verschiebung der 1,4 Millionen Euro teuren Baumaßnahme ins Jahr 2021.

Beispiel 4: Die Sanierung der VG 107 Kartlow – Kruckow: Aufgrund von Problemen naturschutzrechtlicher Art, die zwar mittlerweile gelöst seien, kommt es auch hier zur Verschiebung der Baumaßnahme um ein Jahr, informiert der Kreis. Somit werden auch die geplanten Haushaltsmittel von 400000 Euro in das Jahr 2021 verschoben.

Dieser Abschnitt der K16 bei Klein Bünzow wurde bereits erneuert. Quelle: HGW

Zuckerstraße wird kurzfristig saniert

Doch es gibt im Gegenzug auch gute Nachrichten: Dazu zählt die „ Zuckerstraße“ in Anklam, die noch in diesem Jahr, also außerplanmäßig, saniert werden soll. Durch die Rübentransporte habe sich der Fahrbahnzustand derart verschlechtert, dass die Straße wahrscheinlich nicht mehr die gesamte kommende Rübenkampagne nutzbar sein wird. Das bedeutet – dieser Abschnitt der K 49 müsse noch vor September 2020 erneuert werden. Kostenpunkt etwa 800000 Euro. Das Wirtschaftsministerium M-V habe eine Förderung in Aussicht gestellt.

Land will Straße nach Gristow fördern

Erfreulich ebenso: Die Zufahrt zur Insel Riems (VG 1) soll saniert werden. Weil das Vorhaben in der Prioritätenliste zum Ausbau der Kreisstraßen an Position 1 steht, der Druck aus Politik und Wirtschaft zum Ausbau der Straße zunahm und das Wirtschaftsministerium eine Förderung avisierte, hat der Kreis diese Baumaßnahme jetzt in den Nachtragshaushalt für die Jahre 2020/21 aufgenommen.

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass sich die Stadt Greifswald und der Landkreis auf ein gemeinsames Bauvorhaben für die gesamte Strecke einigen. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um den ersten von drei Bauabschnitten. Er umfasst die Strecke von der B105 bis zur Ortschaft Gristow. Dafür hat die SPD im Kreistag erst vor Wochen vehement gekämpft. Wann genau der Bau beginnt, ist allerdings noch unklar.

Ebenso soll die Ortsdurchfahrt in Lüskow, ein Dorf südwestlich von Anklam, zeitnah saniert werden. Die Gemeinde Butzow hat hier Anfang 2020 eine Förderung erhalten. Für die VG 31 in Pulow läuft bereits die Ausschreibung der Arbeiten, Baubeginn ist dort Mitte Juni, Bauende der 30. Oktober.

Von Petra Hase