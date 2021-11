Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald befindet sich nur noch knapp vor der Schwelle zur Coronaampelwarnstufe Orange. Bereits in den kommenden Tagen könnte der Grenzwert überschritten werden. Wenn das drei Tage nacheinander zutrifft, treten die verschärften Coronaregeln ab Warnstufe Orange am übernächsten Tag in Kraft. Das könnte in unserem Landkreis in der kommenden Woche Realität werden. Im Nachbarlandkreis gelten die verschärften Regeln bereits ab diesem Mittwoch.

2G-Pflicht ab Orange in vielen Bereichen

Dazu gehört die 2G-Pflicht in vielen Lebensbereichen. Kinos, Theater, kulturelle Ausstellungen, Museen, Gaststätten, Kneipen, Diskotheken, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Bibliotheken dürfen dann nur noch von Geimpften und Genesenen betreten werden.

Ausgenommen von der 2G-Regel sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können sowie Kinder bis 18 Jahre und Schwangere. Diese Gruppen müssen jedoch einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen, bei Kindern gilt das erst ab dem sechsten Geburtstag. Für Jugendliche ab 12 Jahren und Schwangere gilt eine Übergangsfrist bis Ende Dezember. Da diese Gruppen sich nach Empfehlung der Ständige Impfkommission impfen lassen können, soll für sie ab Januar die 2G-Ausnahme wegfallen.

Im Innenbereich gilt ab Stufe Orange grundsätzlich Maskenpflicht, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können. Restaurants und Kneipen, die bisher nach dem 2G-Optionsmodell verfahren sind, müssen die Maskenpflicht ab Orange wieder einführen. Bisher nutzten mehrere gastronomische Einrichtungen in der Region das 2G-Modell, weil dann Coronaauflagen wie Abstand halten und Maske tragen wegfielen.

Keine strengeren Regeln an Schulen

An Schulen ändert sich nichts. Die Schüler müssen sich zwei Mal pro Woche mit einem Schnelltest testen, sofern sie nicht geimpft sind. Die Maskenpflicht gilt sowohl im Innen- als auch Außenbereich der Schule.

Kitas müssen Zutritt für Externe begrenzen

Bei den Kindertagesstätten wird ab Coronawarnstufe Orange der Zutritt von Externen zum Gebäude stark begrenzt. Beispielsweise dürfen dann keine Elterngespräche mehr in den Räumlichkeiten stattfinden, Elternabende müssen digital stattfinden. Zudem schreibt die Landesregierung vor, dass die Kinder in den Gruppen möglichst strikt voneinander getrennt werden sollen.

So wird die Warnstufe errechnet

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald steht kurz vor der Warnstufe Orange, weil die Sieben-Tage-Inzidenz knapp vor der 200er Grenze liegt. Sobald der Landkreis diese Marke überschreitet, schaltet die Warnampel im Einzelbereich Sieben-Tage-Inzidenz auf Rot. Am Dienstag betrug sie 163, am Montag 191. Bei der Hospitalisierungsinzidenz (2,5) liegt der Kreis nach wie vor im grünen Bereich, bei der Auslastung der Intensivstationen (11,4) im orangenen Bereich. Das Ergebnis dieser drei Faktoren in der risikogewichteten Stufenkarte ist ausschlaggebend für die in der Region geltenden Maßnahmen. Eine grüne Hospitalisierungsinzidenz mit einer roten und einen orangefarbenen Gewichtung hätten als Endergebnis Orange zur Folge.

Von Katharina Degrassi