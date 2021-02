Greifswald

Der Landkreis-Vorpommern reagiert offenbar mit verschärften Corona-Regeln auf die anhaltend hohen Infektionszahlen in Vorpommern-Greifswald. Wie die OSTSEE-ZEITUNG erfuhr, sollen diese Maßnahmen auch die Grenzen zu Polen betreffen. Mit einer Inzidenz von 211 ist der Landkreis ein Hochrisikogebiet. Über konkrete Maßnahmen beriet am Montag die Verwaltungsspitze des Kreises.

„Landrat in einer Art Parallel-Universum“

Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack hatte sich noch am Freitag für eine sukzessive Lockerung des Lockdowns ab 15. Februar ausgesprochen. Die Grünen in Vorpommern-Greifswald reagierten darauf mit Kritik. „Landrat Sack muss in einer Art Parallel-Universum leben“, sagte Grünen-Politikerin Ulrike Berger. Die Infektionszahlen in Vorpommern-Greifswald explodierten, ein Krankenhaus nach dem anderen im Landkreis verhänge Aufnahmestopps für Patienten und immer mehr neue Alten- und Pflegeheime melden Infektionen. Statt wohlfeiler Reden sollte Sack handeln.

Berufspendler müssen sich an der deutsch-polnischen Grenze bislang regelmäßigen Tests unterziehen, dürfen diese aber weiter passieren. In Polen sind die Infektionszahlen höher als in Deutschland. Ob es Einschränkungen für Berufspendler gibt, ist bislang offen. Entscheidungen werden am Abend erwartet.

Gericht kippte nächtliche Ausgangssperre

Trotz aller Bemühungen ließen sich in den vergangenen Wochen die Corona-Infektionszahlen in Vorpommern-Greifswald nicht reduzieren. Als eine Ursache wird der Berufspendler-Verkehr zwischen Deutschland und Polen angesehen. Vor gut einer Woche hatte zudem das Verwaltungsgericht die nächtliche Ausgangssperre und die Einschränkung des Bewegungsradius gekippt, mit der die Infektionszahlen abgesenkt werden sollten. Deshalb will der Kreis die Allgemeinverfügung anpassen.

Als ein wesentlicher Hotspot in Vorpommern-Greifswald gelten die Pflegeheime. Wegen eines Ausbruchs in einem Pflegeheim in Anklam schnellte die örtliche Inzidenz in der Peenestadt auf 527 hoch.

