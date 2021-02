Greifswald

Vorpommern-Greifswald hat am Freitag zum vierten Mal in Folge den kritischen Wert von 150 unterschritten. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 111,2 (Stand 16.30 Uhr). Damit ist der Kreis rein rechnerisch kein Hochrisikogebiet mehr. Trotzdem bleiben vorerst alle verschärften Regelungen in Kraft.

Die kritische Marke von 150 muss zehn Tage am Stück unterschritten werden, damit die ersten Lockerungen greifen. So regelt es die Allgemeinverfügung des Kreises. Das wird also frühestens am Freitag in einer Woche der Fall sein. Sollte bis kommenden Donnerstag an einem einzigen Tag der Wert wieder über 150 rutschen, beginnt die Zehn-Tage-Rechnung von vorne.

Einreisen in den Kreis bleiben verboten

Konkret bedeutet das, dass weiterhin ein Einreiseverbot nach Vorpommern-Greifswald gilt. Tagesausflügler aus Brandenburg, Berlin oder anderen Landkreisen ist es weiterhin untersagt, unseren Kreis zu besuchen. Die Polizei wird am Wochenende wieder die Zufahrt zur Insel Usedom kontrollieren.

Notbetreuung in Kitas noch mindestens eine Woche

Auch in der kommenden Woche bleiben die Kindertagesstätten geschlossen. Nur jene Eltern, die Anspruch auf eine Notbetreuung haben, dürfen ihren Nachwuchs in die Einrichtungen geben. Derzeit sind die Kitas in der Hansestadt Greifswald im Schnitt zu 50 Prozent belegt.

Sobald Vorpommern-Greifswald die 150er-Marke zehn Tage am Stück unterschreitet, dürfen Eltern ihre Kinder wieder in die Kita bringen, wenn sie keine andere Betreuung organisieren können. Sie müssen dann keinen Unabkömmlichkeitsnachweis des Arbeitgebers erbringen. Erst bei einer stabilen Inzidenz unterhalb von 100 werden die Krippen und Kitas wieder regulär geöffnet.

Unterricht für Grundschüler könnte in einer Woche starten

Auch die Notbetreuung für Erst- bis Sechstklässler bleibt vorerst bestehen. Hier gilt ebenfalls, dass Eltern ihren Nachwuchs ohne Unabkömmlichkeitsnachweis in Schule und Hort bringen können, sobald die 150er-Marke zehn Tage am Stück unterschritten wurde, also frühestens Freitag in einer Woche. Es gibt allerdings weiterhin keine Präsenzpflicht. Eltern dürfen ihre Kinder zu Hause unterrichten, bis die Inzidenz stabil unter 50 liegt. Erst dann wird wieder Regelunterricht eingeführt für die ersten bis sechsten Klassen.

Keine Lockerungen für restliche Jahrgangsstufen

Für alle anderen Klassenstufen ändert sich vorerst nichts. Die Abschlussklassen (an Regionalschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und Berufsschulen) dürfen derzeit bereits den Unterricht besuchen. Alle anderen Jahrgänge (sieben bis elf) bleiben im Homeschooling. Weitere Lockerungen sind erst geplant, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt. Dann ist die Teilung der Klasse in zwei Gruppen vorgesehen, die abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden sollen.

Friseure öffnen am Montag

Die Friseure öffnen unabhängig von der weiteren Entwicklung der Zahlen am kommenden Montag im gesamten Kreis. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte die Öffnung der Friseure in Vorpommern-Greifswald wegen der hohen Infektionen zunächst offen gelassen, am vergangenen Mittwoch nun aber verkündet, dass sie parallel zum Start im restlichen Bundesland auch in Vorpommern-Greifswald öffnen dürfen.

Von Katharina Degrassi