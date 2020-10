Greifswald

Die angedrohten Sanktionen der USA gegen die am Bau der Pipeline Nord Stream beteiligten Unternehmen sorgen für Empörung im Kreistag Vorpommern-Greifswald. Mit großer Mehrheit haben sich die Abgeordneten für eine entsprechende Stellungnahme zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gaspipeline ausgesprochen. Die Gaspipeline befindet sich derzeit im Bau, nur noch ein kleines Teilstück bis zur Anlandestelle in Lubmin fehlt.

Die Bundesregierung solle mehr Druck machen und auf diplomatischem Wege alle verfügbaren Optionen zur Verhinderung der geplanten Sanktionen nutzen, heißt es in der von CDU, SPD, Linken und Kompetenz für Vorpommern eingebrachten Vorlage. Die Landesregierung wird in der Protestnote aufgefordert, sicherzustellen, dass am Bau beteiligte Unternehmen mit einer Beteiligung des Landes das Engagement entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen abschließen können.

Anzeige

Nord Stream 2 : Grüne bleiben ablehnend

Die Entscheidung für die Vorlage fiel mit sieben Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Waldemar Okon von den Grünen zeigte sich skeptisch. „Wir wissen, das diese Pipeline eigentlich nicht nötig ist“, sagte er. „Wir brauchen das Gas nicht.“ In der Vorlage wurde die Landesregierung ebenfalls aufgefordert, die Energiepolitik künftig stärker auf eigene Ressourcen auszurichten. Abhängigkeiten von Energieimporten gleich welchen Ursprungs würden die Souveränität der Europäische Union und jedes Mitgliedsstaates potenziell beeinträchtigen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Vorpommern-Greifswald will in Wasserstoffenergie-Cluster

Passend dazu entschied der Kreistag während der gleichen Sitzung, die Mitgliedschaft in dem Verein „Wasserstoffenergiecluster Mecklenburg-Vorpommern“ zu prüfen. Die Verwaltung verspricht sich davon viel. „Wir wollen vorne mit dabei sein“, so Landrat Michael Sack ( CDU). „Derzeit befinden sich viele Unternehmen in Vorbereitung auf die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger. Wir wollen im Netzwerk mitarbeiten und dicht dran sein an Forschungsergebnissen, aber auch an der Frage, wie man so etwas in der Region umsetzen kann.“ Wasserstofftechnologie sei aus Sicht der Verwaltung eines der wichtigsten Zukunftsthemen und helfe auch dabei, mehr Unabhängigkeit von Gas- und Öllieferungen zu erreichen.

Von Anne Ziebarth