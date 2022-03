Plöwen

Ferienlager für Kinder in den Sommerferien – Stockbrot, Baden, neue Freunde finden: Viele Kinder und Jugendliche haben bislang ihre Ferien in der Jugendbegegnungsstätte in Plöwen im Landkreis Vorpommern Greifswald verbracht. 2020 meldete der letzte Betreiber der Einrichtung Insolvenz an – Nachfolge nicht in Sicht. Deswegen nimmt der Landkreis die Sache jetzt selbst in die Hand.

„Wir sind derzeit dabei, einen Eigenbetrieb zu gründen und werden dann entscheiden, mit welcher Ausrichtung wir das Objekt betreiben werden“, so Vize-Landrat Jörg Hasselmann. Damit wäre die Existenz der seit Jahrzehnten beliebten Anlage als Jugendbegegnungsstätte auch künftig gesichert und könnte in Eigenregie des Landkreises weitergeführt werden.

Und auch die Arbeitskräfte sollen übernommen und wieder aktiv Ferienlager angeboten werden. „In der Perspektive könnten wir uns zudem vorstellen, dass die Anlage in Plöwen unter anderem von den Jugendfeuerwehren zur Ausbildung und als Freizeitanlage genutzt wird“, ergänzt Jörg Hasselmann.

Die über die Grenzen der Region bekannte Jugendbegegnungsstätte „Am Kutzowsee“ bei Plöwen liegt am gleichnamigen See nahe der polnischen Grenze und ist seit rund einem halben Jahrhundert eine Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche. Bereits zu DDR-Zeiten hatte die Anlage einen guten Namen durch die Nutzung als Ferienlager, aber auch für weitere Zwecke der Jugendfreizeitgestaltung.

Von sp