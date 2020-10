Vorpommern-Greifswald zählt derzeit 180 Corona-Infizierte

Vorpommern-Greifswald

Die Pandemie ist im Corona-Risikogebiet Vorpommern-Greifswald weiter auf dem Vormarsch. Derzeit gebe es mit Stand Freitag, 10.35 Uhr, 180 aktive Covid-19-Fälle. „Davon sind 13 Personen hospitalisiert, wovon wiederum neun intensivmedizinisch betreut werden“, informiert Landrat Michael Sack ( CDU) und verdeutlicht: „Vor den Herbstferien, das ist gerade einmal vier Wochen her, hatten wir nicht einen einzigen aktiven Fall im Landkreis. Diese Dynamik haben wir nicht kommen sehen, sie hat uns überrascht, obwohl wir gut vorbereitet waren. Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen.“

Hunderte derzeit in Quarantäne

Allein am Donnerstag seien 28 neue Corona-Fälle registriert worden. Immer mehr Einrichtungen, Kitas und Schulen, seien betroffen. Einige mussten per Allgemeinverfügung bereits schließen, wie etwa zuletzt das Greifen-Gymnasium in Ueckermünde. Hunderte Menschen seien aktuell in Quarantäne. Das Problem: „Etwa 80 Prozent der Infizierten sind asymptomatisch, tragen den Virus in sich, merken es aber gar nicht“, sagt Sack. Und dennoch können sie andere Menschen mit Covid-19 anstecken. Steigende Testzahlen führten in den vergangenen Tagen teilweise zu langen Wartezeiten an den Abstrichzentren. „Wir versuchen gegenzusteuern, es hat sich auch wieder etwas entspannt“, so Sack, dennoch könne er ein erneutes Ansteigen der Wartezeiten in den kommenden Tagen oder Wochen nicht ausschließen.

Anzeige

Bürgertelefon am Wochenende geschaltet

Der Landrat rechnet auch am kommenden Wochenende nicht zuletzt aufgrund der Bund-Länder-Beschlüsse und der hierzu noch ausstehenden Landesverordnung MV mit einem großen Informationsbedürfnis der Bevölkerung, demzufolge auch mit einem hochfrequentierten Bürgertelefon des Landkreises. Es ist weiterhin unter 03834–8760-2300 am Sonnabend und Sonntag von 10-14 Uhr und wochentags von 8-16 Uhr zu erreichen (corona@kreis-vg.de). Eine Ausweitung der Zeiten sei derzeit nicht möglich: „Einige Kollegen arbeiten seit Wochen durch, nicht nur acht Stunden täglich, auch an den Wochenenden. Die Arbeitsbelastung ist enorm“, baut Michael Sack auf Verständnis. Aus fast allen Abteilungen seien Mitarbeiter abgezogen worden, um sich den dringlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Pandemie zu widmen. Das habe zur Folge, dass der Landkreis aktuell nicht mehr alle Dienstleistungen erbringen könne wie üblich. „Oberste Priorität hat bei uns die Kontakt-Nachverfolgung der infizierten Personen“, stellt er klar, um Infektionsketten zu durchbrechen. Dem ordne sich alles andere unter, wie Bürgertelefon und Informationsverteilung.

Zurzeit 27 Soldaten im Einsatz

Unterstützung erhalte der Landkreis derzeit auf Antrag von 27 Bundeswehrsoldaten, die in Greifswald und Pasewalk Hilfe leisten. „Wir werden aber weitere Hilfeleistungsanträge bei der Bundeswehr stellen“, kündigt Sack an, der sich auch mehr Unterstützung vom Land wünscht – etwa bei der Information von Bürgern zu Themen, die im Zusammenhang mit Landesverordnungen stehen.

Entscheidung zu Fieberambulanzen steht aus

Unklar war am Freitagmittag, ob die Fieberambulanzen in Greifswald und Ueckermünde wieder ihre Arbeit aufnehmen. „Dazu sind wir noch in Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung“, sagt Michael Sack. Er hoffe auch angesichts der kommenden Erkältungswelle auf eine Entscheidung in der nächsten Woche. „Wenn Sie Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber haben, suchen Sie bitte keinen Arzt und auch nicht unser Gesundheitsamt auf, sondern rufen Sie nur ihren Hausarzt oder uns an“, appelliert der Landrat an die Vernunft alle Bürger. Dann nehme das Prozedere seinen Lauf, führe zu einem Corona-Test, der letztlich Gewissheit bringe.

Derzeit verfüge der Landkreis in den Kliniken über insgesamt 87 Betten für Covid-19-Patienten, davon 29 für die intensivmedizinische Betreuung. „Die Zahl ist aufwuchsfähig“, sagte Sack während der Pressekonferenz am Freitagmittag.

Von Petra Hase