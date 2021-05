Vorpommern-Greifswalds Bushaltestellen werden barrierefrei

Greifswald

Die meisten bekommen es wohl gar nicht mit. Ein kleiner Schritt und schon ist die Kante zwischen Bus und Bordstein überwunden. Für einige ist der kaum wahrnehmbare Unterschied in der Höhe, der Spalt zwischen Straße und Fahrzeug, jedoch ein schier unüberwindbares Hindernis. Eine Barriere. Diese sollen nun weg, sagt der Bund. Bereits 2013 wurde ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, welches besagt, dass für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen sei.

Am Montag liegt dem Kreistag dazu ein Antrag der Verwaltung vor. Er enthält ein Haltestellenkonzept. Alle Bushaltestellen im Kreis, zwischen der südlichsten in Neuhof bei Penkun bis zur Nördlichsten, der Wendeschleife auf der Halbinsel Riems, sind erfasst und katalogisiert worden. Das Ergebnis: Allein im Stadtgebiet Greifswald müssen 60 Haltestellen baulich verändert werden, um dem Gesetz zu entsprechen. Kostenpunkt: über eine Million Euro.

Der Bund beschließt, der Kreis plant, die Stadt baut

Viel Geld und viele Haltestellen, die bis Januar kommenden Jahres flott gemacht werden müssen. Das zugrunde liegende Konzept wurde erstellt von der kobra Nahverkehrsservice GmbH. Das Unternehmen hat alle Haltestellen im Kreis aufgenommen, erfasst und mit Foto abgespeichert.

In einer Nutz-Wert-Analyse hat das Unternehmen anschließend den aktuellen Zustand mit dem Zustand verglichen, der erreicht werden soll. Insgesamt müssten die Baulastträger im Kreis – was zumeist die Gemeinden sind – rund 13,5 Millionen Euro für Bushaltestellen ausgeben. Viel Geld, doch es gibt Ausnahmen.

Es gäbe die Möglichkeit, Ausnahmen zu definieren, für deren Ausbau sich die Stadt und andere Gemeinden im Kreis dann mehr Zeit nehmen oder die Haltestelle sogar in ihrem aktuellen Zustand belassen könnten. Das muss jedoch konkret begründet werden, etwa mit einem Missverhältnis zwischen dem öffentlichen Nutzen der Haltestelle und dem wirtschaftlichen Aufwand, den ein Ausbau mit sich bringen würde.

Müssen Haltestellen gar nicht umgebaut werden?

In dem Konzept werden die Haltestellen im Kreis in vier Kategorien unterteilt. In der letzten, der Kategorie D, finden auch solche Beachtung, die wegen Unwirtschaftlichkeit womöglich vom Ausbau ausgeschlossen werden können. Maßstäbe für die Zuordnung in die einzelnen Kategorien waren etwa die Fahrgastzahlen, Einzugsgebiet oder das Verkehrsmittelangebot. Nur wenn sich diese Umstände deutlich ändern, etwa durch den Bau eines Pflegeheims in direkter Nähe zu der Haltestelle, muss diese auch neu gebaut werden. Fast alle in dem Konzept benannten Busstopps sind in der Kategorie D erfasst.

Diese 17 Haltestellen sollen als erstes barrierefrei gestaltet werden. Quelle: OZ-Grafik/ Quelle: Bauamt Greifswald

Auch die Stadt befasst sich bereits seit vergangenem September mit dem neuen Konzept. Auf Nachfrage bestätigt die Pressestelle, dass das städtische Bauamt bereits 17 Haltestellen in Greifswald identifiziert hat, die möglichst zeitnah barrierefrei umgebaut werden sollen. Diese eigene Prioritätenliste wird noch in diesem Jahr begonnen. Die geplanten 136 000 Euro wurden bereits in den vergangenen Haushaltsjahren eingeplant, ein Ingenieursbüro mit den vorbereitenden Arbeiten fertig. Die 17 Haltestellen sind über die gesamte Stadt verteilt, begonnen wird mit beiden Haltestellen „An den Bäckerwiesen“, auf der Schönwalder Landstraße am Gewerbegebiet.

Behindertenbeauftragter: „Sind auf dem richtigen Weg“

Der Behindertenbeauftragte der Stadt, Benny Bernhardt, unterstützt das Konzept und das Vorgehen der Stadt. „Ich sehe, dass wir da in Greifswald auf einem richtigen Weg für die Zukunft sind,“ erklärt er auf Nachfrage.

Er kennt auch die Probleme, die durch zu wenig ausgebaute Haltestellen entstehen. „Im Rahmen der Beratungen des Behindertenbeauftragten sind schon Beschwerden über die fehlende Barrierefreiheit an einigen Bushaltestellen eingegangen. Diese wurden erfasst und sind in die Planungen zum barrierefreien Bushaltestellenausbau mit eingeflossen“, erklärt Bernhardt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Hindernisse für Menschen mit Behinderungen kämen vor allem aus einer Zeit, in der es keine gesetzliche Verpflichtung zum barrierefreien Bauen für den öffentlichen Raum gegeben habe. Das Bundesgesetz von 2013 und das Haltestellenkonzept versprechen eine deutliche Verbesserung, so Bernhardt weiter. Er appellierte jedoch doch auch an die jeweiligen Bauherren im Kreis, eine Beteiligung von Vertretern für Menschen mit Handicap bei der Planung zu den konkreten Haltestellen nicht zu vergessen.

Der Kreistag entscheidet am Montag über das Haltestellenkonzept. Die Sitzung wird ab 16 Uhr digital übertragen.

Von Philipp Schulz