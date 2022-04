Ein Täterduo ist im vergangenen Jahr von der Polizei geschnappt worden, dass in 75 Wohnungen in Vorpommern-Greifswald eingebrochen ist. Generell nahmen die Straftaten 2021 im Vergleich zum Vorjahr stark zu, wie aus der Kriminalstatistik des Landkreises hervorgeht. Greifswald bleibt in MV zudem die Hochburg für den Fahrradklau.