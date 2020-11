Vorpommern-Greifswalds Landrat appelliert: Mehr Wildschweine schießen

Greifswald

Hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wünscht sich der Landrat Vorpommern-Greifswalds, Michael Sack ( CDU), mehr Engagement hinsichtlich der Bejagung von Wildschweinen. „Noch sind wir ASP-frei“, sagte er auf einer Pressekonferenz. „Jetzt sollten aber möglichst viele Wildschweine geschossen werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.“ Um einen Anreiz für die Jäger zu schaffen, habe der Landkreis die Gebühr für die vorgeschriebene Trichinenschau gestrichen. Die Untersuchung, die sonst etwas unter zehn Euro kostet, ist für geschossene Wildschweine zwingend erforderlich, die auf dem Teller landen sollen. Eine Abgabe der Proben sei auch am Wochenende möglich, hieß es vom Landkreis.

Lesen Sie auch

Anfang der Woche soll über Stallpflicht entschieden werden

Hinsichtlich der Vogelgrippe steht Anfang der Woche eine neue Regelung an. Möglich ist eine Ausweitung der Stallpflicht, wie sie beispielsweise bereits in Vorpommern-Rügen gilt. „Hier werden wir vermutlich nachsteuern müssen“, so Sack. Ärgerlich zeigte sich der Landrat über das Verhalten der Jäger, die den Waldkauz in Netzeband bei einer Jagd entdeckt haben. Der Waldkauz war das dritte bekannte Opfer der Vogelgrippe im Kreis. „Melden, aber nicht anfassen!“, betonte Sack. „Einer der Jäger soll sogar Geflügelhalter sein. Das ist unverantwortlich.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Von az