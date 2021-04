Greifswald

In den Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Greifwald in Anklam, Pasewalk und Greifswald sind immer wieder kurzfristig Termine frei. Wer bei der Hotline des Landes MV bisher vergeblich versucht hat, einen Termin zu bekommen, kann sich seit Dienstag, 13. April, zusätzlich bei der Greifswalder Stadtverwaltung vormerken lassen. Dies gelte nur für die Priorisierungsgruppe der über 80-Jährigen, heißt es in einer Mitteilung der Hansestadt.

Hierbei ist es nicht erforderlich, dass bereits ein Einladungsschreiben zu einem Impftermin vorliegt. Jeweils montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr können sich Senioren aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald unter folgender Telefonnummer registrieren lassen: 038 34 / 85 36 - 20 00.

Es müssen jeweils der Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer und Geburtsdatum übermittelt werden. Die Daten werden dann über den Landkreis an die Impfzentren weitergeleitet.

Sobald freie Termine oder Überkapazitäten an den jeweils verfügbaren Impfstoffen vorhanden sind, können diese Namen abgerufen und die Personen kurzfristig kontaktiert werden. Daher sollte es den Impfwilligen möglich sein, bei Anruf relativ kurzfristig zum gewünschten Impfzentrum anzureisen.

