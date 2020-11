Vorpommern-Greifwald mahnt: Wer zum Einkauf nach Polen fährt, muss in Quarantäne

Pasewalk/Stettin

Wer nur kurz zum Zigarettenkauf, zum Frisör oder zum Tanken nach Polen fährt, muss auf deutscher Seite für zwei Wochen in Quarantäne. Darauf hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Montag noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Hintergrund sei, dass Polen wegen der hohen Zahlen an Neuinfektionen als Risikogebiet gelte. In der Grenzregion zwischen Pasewalk, der Uckermark und der 400 000-Einwohner-Großstadt Stettin (Szczecin) nutzten - ohne Corona-Einschränkungen - bisher täglich Hunderte das Preisgefälle für Einkäufe und Dienstleistungen auf den sogenannten Flohmärkten.

Lesen Sie auch: Megastau auf Usedom: Autofahrer brauchen über sechs Stunden von Ahlbeck nach Wolgast

Anzeige

Aufatmen auf Usedom: Polnische Pendler dürfen kommen

Hohe Infektionszahlen in Polen

In Polen hatte sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Samstag erstmals der Marke von 28 000 genähert. Seit dem Beginn der Pandemie hatte es im Nachbarland Deutschlands bis Samstag 7636 Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion gegeben. Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner.

Ausnahmen gelten für Berufspendler und Schüler

Wer jetzt noch zum Einkaufen oder für Dienstleistungen über die Grenze fahre, gelte als Reiserückkehrer, für die laut Bundesverordnung auch eine Testpflicht gilt, erklärte ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Ausnahmen gebe es nur für Berufspendler und Schüler. Damit reagierte die Kreisverwaltung auch auf ständig steigende Anfragen, was den sogenannten kleinen Grenzverkehr zwischen Deutschland und Polen betrifft.

Lesen Sie auch

Von dpa