Sie schalteten Werbungen und verteilten Flyer: Eine angebliche Teppichreinigungsfirma hat bei mehreren Leuten in MV die Teppiche nicht wieder zurück gebracht. An der vermeintlichen Firmenadresse in Neubrandenburg befindet sich gar kein Betrieb. Die Polizei erklärt, wie die Betrüger vorgehen und gibt Tipps, wie man seriöse Dienstleister erkennt.