Die Pandemie setzt Vorpommerns Veranstaltern arg zu. Immer noch. Denn von Lockerungen können sie kaum profitieren. Sie greifen nach jedem Strohhalm.

Stralsund : Ein Rockkonzert ohne Tanz funktioniert einfach nicht

Fiete Blümel kennt beide Seiten. Der 31-Jährige ist leidenschaftlicher Musiker und organisiert gleichzeitig mit seiner Veranstaltungsagentur Rock BB Konzerte. Vor fünf Jahren kehrte der gebürtige Stralsunder dafür nach Stippvisiten in Berlin und Frankfurt an den Sund zurück. Weihnachtsrocknacht, Osterrock, Konzerte... „Ich möchte vor allem regionalen Bands eine Plattform bieten“, erklärt Fiete Blümel.

Fiete Blümel. Quelle: Christian Rödel

Doch das hat er im Moment gezwungenermaßen komplett runter gefahren, alle Konzerte bis auf Weiteres abgesagt. „Natürlich könnte man Konzerte organisieren“, sagt der Veranstalter. Doch die notwendigen Auflagen seien zum einen enorm hoch und für ihn insofern schwierig, als dass „bei den Rockkonzerten, die wir organisieren, die Menschen nun mal tanzen und feiern. Das ist derzeit eben nicht möglich. Zudem organisiere ich Musikveranstaltungen vor allem aus einem Grund: Weil es mir Spaß macht.“

Glück für Fiete Blümel ist, dass Rock BB auf zwei Beinen steht, die Events auf der einen Seite, Promotion auf der anderen. „Damit verdiene ich derzeit mein Geld.“ Trotz allem freue er sich auf den Tag, an dem er wieder ein ganz normales Konzert organisieren wird.

Solange sollte die Pause eigentlich nicht dauern. Christopher Hönicke, Chef von Baltic-Sound Rügen (l.) und DJ Frank Flade zeigen die Pausenfahne der Störtebeker-Festspiele. Quelle: Stefan Sauer

Veranstaltungsbranche auf Rügen: „Das Leben bricht zusammen“

„In unserer Branche weiß keiner, ob er im kommenden Monat seine Rechnungen bezahlen kann“, sagt Christopher Hönicke. Der betreibt die Firma „Baltic Sound“ und stellt Veranstaltungstechnik für Bühne, Ton und Licht bereit. Bis zum Jahresende sind alle Veranstaltungen abgesagt, Einnahmen brachen fast vollständig weg.

350 Partylustige, darunter Kathrin Sock, Julia Huuk, Robert Klann und Jana Lambrecht (v. l.), feierten im Grimmener Kulturhaus ins Jahr 2020. In diesem Jahr ist das unwahrscheinlich. Quelle: Raik Mielke

Kosten für Lagerhalle, Büro und Versicherungen aber laufen weiter. Die könne man nicht kündigen, weil das einer Geschäftsaufgabe gleichkäme. Rücklagen seien aufgebraucht und Kredite ausgeschöpft. „Als Risikobranche bekommen wir keine Überbrückungskredite und die Bemessungsgrundlage für Hilfen sind ausgerechnet unsere umsatzschwächsten Monate.“

Man behelfe sich mit anderen Jobs oder Unterstützung von Verwandten und Freunden. So ergeht es auch Kollegen wie Frank Flade oder Maik Juch, die als Moderatoren und DJ auf der Insel arbeiten. Lediglich vier von 90 Engagements aus seinem gut gefüllten Auftragsbuch seien noch zustande gekommen, klagt Juch. „Das Leben, das man sich aufgebaut hat, bricht zusammen.“ Schwer zu ertragen sei das vor allem dann, wenn bei anderen Gelegenheiten die Menschen dicht gedrängt und ohne Masken zusammenstünden.

Grimmen: Auf der Suche nach Alternativen

Das Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ ist vorpommernweit bekannt für Schlagerpartys, Feste, Konzerte und viele andere Veranstaltungen. Wie überall fällt coronabedingt fast alles aus, doch ruhig ist es in der städtischen Einrichtung kaum. „Wir haben uns andere Mieter gesucht, um Einnahmen zu bekommen“, sagt Stadtsprecher Thorsten Erdmann. Beispielsweise bildet das Studieninstitut Vorpommern mindestens bis zum Jahreswechsel wochentäglich Verwaltungsazubis im Haus aus.

Viele Veranstaltungen im Grimmener Kulturhaus werden auf das nächste Jahr verschoben. Quelle: Almut Jaekel

„Unsere Veranstaltungsagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben bisher auch signalisiert, dass sie noch durchhalten“, sagt Erdmann. Entscheidend werde die Situation im nächsten Frühjahr sein. „Wenn dann noch keine Veranstaltungen stattfinden, sehe ich schwarz“, meint er. Froh ist er jedoch darüber, dass die Grimmener und die anderen potenziellen Gäste des Kulturhauses Verständnis zeigen, geduldig sind und ihre bereits gekauften Eintrittskarten für verschobene Veranstaltungen behalten. Auch Gutscheine für nicht stattfindende Events seien möglich.

Greifswald : Vorsichtiger Optimismus

Vorsichtiger Optimismus macht sich bei Guntram Steinke breit. „Wir halten durch!“, vermeldet er. Gemeinsam mit Thorsten Kellner führt er das Greifswalder Unternehmen AEN, was sich auf Veranstaltungstechnik spezialisiert hat. Sechs Mitarbeiter arbeiten in der Firma. „In den vergangenen Wochen haben wir eine Vielzahl von kleineren Veranstaltungen begleitet“, sagt er. „Also zum Beispiel Sitzungen von politischen Gremien. Die mussten aufgrund der Abstandsregeln in größeren Räumen stattfinden, da braucht es dann schon etwas Technik.“

Guntram Steinke leitet gemeinsam mit Thorsten Kellner das Unternehmen AEN aus Greifswald. Quelle: Anne Ziebarth

Aber auch größere Events, wie etwa die Immatrikulationsfeier an der Universität wurden von AEN begleitet. „Es geht aufwärts“, sagt er. „Dabei ist das Mittel der Kurzarbeit eine große Hilfe. Ich kann meine Mitarbeiter flexibel einsetzen und bezahle die Arbeitszeit, wenn das nicht reicht, kommt am Monatsende das Kurzarbeitergeld dazu.“

Das Silvestergeschäft allerdings würde dieses Jahr ganz anders ablaufen. „Getanzt wird wohl nicht, große Partys kommen nicht in Frage“, sagt er. „Aber es gibt für uns trotzdem viel zu tun, die Hotels zum Beispiel wollen ihren Gästen ja auch in Coronazeiten etwas bieten.“

Usedom : Vom Partyveranstalter zum Sicherheitsmann

Sein letzter Auftritt war auf der Frauentagsparty Anfang März im Heringsdorfer Kaiserbädersaal, danach war Schluss. Hinter dem gelernten Veranstaltungskaufmann René Haupt von der Insel Usedom liegen schwere Monate. Und Besserung ist kaum in Sicht. Um seine Firma „Melody Events“ einigermaßen finanziell zu retten, steht der Usedomer nun als Sicherheitsmann an der Unimedizin in Greifswald und zeigt den Patienten den richtigen Weg zu ihrer Untersuchung. „Ich will einfach nur, dass die Schulden nicht noch größer werden“, erklärt er. In seiner Branche haben fast alle Kollegen Hartz IV beantragt und leben vom Staat.

DJ Melody bringt beim Kultparkfest in Behrenhoff die Menge zum Tanzen und Jubeln. In diesem Jahr illusionär. Quelle: Lachmann Kai

Ihm gehe es nicht darum, dass die Menschen in der Krise ausgiebig feiern sollen. Vielmehr um sichere Veranstaltungskonzepte, wie Menschen wieder ohne größeres Risiko zusammengeführt werden können. „Jetzt treffen sich die Leute in privater Runde, unkontrolliert ohne Maske und Abstand. Und dort wird der Virus übertragen“, sagt er. Ihm gehe es nicht um Party, sondern um Kultur. „Kultur ist leider nicht systemrelevant, aber für die Menschen ein wichtiger Bestandteil des Lebens“, sagt er.

Haupts Problem ist, dass seine Branche kaum gehört wird. „Wir gehen nicht auf die Straße und werfen mit Steinen. Wahrscheinlich hört man uns deshalb einfach nicht“, sagt er. Für die Zukunft wünscht er sich mehr Gehör von der Politik.

Ribnitzer installieren Licht- und Tontechnik für Karl’s Erdbeerhöfe

Gerade einmal 20 Prozent des Umsatzes eines normalen Jahres hat die Firma Hauer Schowtechnic aus Ribnitz-Damgarten in diesem Jahr erreicht. „Veranstaltungstechnisch ist nicht viel gelaufen“, sagt Firmenchef Wolfram Hauer. Zuletzt hatten er und sein Team immerhin ein paar kleinere Aufträge, etwa bei einer Konzertveranstaltung im Ribnitzer Kloster, dem Kulturmarkt auf dem Marktplatz der Bernsteinstadt oder auch dem etwas abgespeckten Finale des Folkloretanzfestes in Ribnitz.

Robert Hauer führte Regie beim Online-Livestream der finalen Veranstaltung des Grand Prix der Folklore. Quelle: Robert Niemeyer

Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass auch zu Beginn des kommenden Jahres das Auftragsbuch in Sachen Veranstaltungen leer bleibt. Bereits jetzt hätten etliche Faschingsclubs signalisiert, keinen Fasching zu feiern, eine wichtige Einnahmequelle für Veranstalter in den sonst ohnehin eher mauen ersten drei Monaten eines Jahres. „Ich glaube nicht, dass wir 2021 zur Normalität zurückkehren werden“, macht sich Wolfram Hauer keine großen Hoffnungen.

Zumindest bis zum Jahresende komme die Firma über die Runden, dank eines zweiten Standbeins. Das Ribnitzer Unternehmen installiert nämlich Beschallungsanlagen und Lichttechnik, etwa im Vogelpark Marlow oder in den Karl’s Erdbeerhöfen, beispielsweise für die Eiswelt in Rövershagen. „Aber auch damit ist am Jahresende erst mal Schluss“, so der 65-Jährige.

Von Uwe Driest, Hannes Ewert, Raik Mielke, Robert Niemeyer, Miriam Weber und Anne Ziebarth