Vorpommern Vergiftet das Jakobskreuzkraut unseren Honig?

Beim Honigsammeln landen Bienen auch auf Blüten des Jakobkreuzkrautes. Über deren Nektar gelangen giftige Alkaloide in das süße Gold. In einigen Teilen Deutschlands wurde darum schon Bienenhonig vernichtet. Allerdings scheint das in Vorpommern noch kein Problem zu sein.

„In Brandenburg musste schon Honig vernichtet werden“, sagt der Vorsitzende des Imkervereins Anklam, Uwe Schultz. Das bestätigt auch die Berufsimkerei Triphan aus Lindenfelde bei Demmin. Das Gewerbe habe größere Probleme durch andere Schädlinge oder zu wenig blühende Pflanzen infolge intensiver Landwirtschaft. Jakobskreuzkraut ist laut Werner von der Ohe vom Bieneninstitut Celle auch nicht sehr attraktiv für Bienen.

Pyrrolizidin-Alkaloide auch in Kräutertees

Berufsimker Georg Gerhardt aus Levenhagen kennt das Problem. Er gibt unter Berufung auf wissenschaftliche Untersuchungen Entwarnung. Als das Jakobskreuzkraut verstärkt in Schleswig-Holstein auftrat, seien viele Honigproben untersucht und Pyrrolizidin-Alkaloide in hoher Konzentration gefunden worden. Honig wurde vernichtet, berichtet Gebhardt. Die Alkaloide fand man auch in Kräutertees, Nahrungsergänzungsmitteln wie Blütenpollen, Gewürzen und Kräutern. Dafür sind auch andere Pflanzenarten und nicht allein das Jakobskreuzkraut verantwortlich.

Gerhardt verweist auf eine Publikation von von der Ohe aus dem Jahre 2018, die auf Studien auch von Universitäten beruht. Dort wird zunächst darauf hingewiesen, dass die Arbeitsbienen mit dem Gift zurechtkommen.

Vorsicht bei Honig aus anderen Ländern!

Wissenschaftler wiesen ferner nach, dass im Laufe der Zeit der Anteil an Pyrrolizidin-Alkaloiden im Honig sinkt und diese offensichtlich zersetzt werden. Von der Ohe kommt in Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten zu dem Schluss: Deutsche Honige sind bezüglich des Gehalts von Pyrollizidin-Alkaloiden unbedenklich, sie sind meist nicht nachweisbar. Ganz vermeiden könne man sie durch Verzicht auf Honig, der in hohem Maß von Flächen mit viel Jakobskreuzkraut stammt.

Honig aus Australien, Neuseeland, Spanien, Südamerika müsse man kritischer sehen. Verantwortlich für den höheren Alkaloidgehalt bei diesen Herkunftsländern sei die Gattung Echium (Natternkopf) nicht das Jakobskreuzkraut.

Von Eckhard Oberdörfer