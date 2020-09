Karlsburg

Es ist ein kleines Gerät mit großer Wirkung: Der „kINPen MED Plasmajet“, der am Dienstag im Mittelpunkt der Präsentation im Klinikum Karlsburg stand. Das stiftartige Instrument dient dazu, schlecht heilenden, äußeren Wunden ein aus dem Edelgas Argon hergestelltes physikalisches Kaltplasma präzise und kontaktfrei zu verabreichen. Gefertigt wurde die neuartige Technik vom Medizinprodukte-Hersteller Neoplas med GmbH in Greifswald. Von einer „revolutionären Technologie aus Vorpommern“ ist die Rede.

Stratmann : Therapie ist schmerzfrei und verträglich

Dr. Bernd Stratmann vom HDZ in Nordrhein-Westfalen und Leiter der Studie: „Das Gerät befindet sich seit Anfang dieses Jahres auch in unserer Klinik im Regelbetrieb und hat sich seither bewährt.“ Quelle: Tom Schröter

Die Wirksamkeit des Produkts wurde in einer Studie nachgewiesen, deren Ergebnisse am Dienstag ebenfalls öffentlich vorgestellt wurden. Beteiligt waren das Klinikum Karlsburg, das Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) Bad Oeyenhausen in Nordrhein-Westfalen, das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) Greifswald sowie das Kompetenzzentrum für Diabetes Karlsburg (KDK).

Dabei wurden 43 Patienten mit diabetischem Fußsyndrom und entsprechenden chronischen Wunden mit dem Kaltplasma therapiert. „Nach 14-tägiger Behandlung mit dem Kaltplasma reduzierten sich die Wundflächen durchschnittlich auf nur noch 30,5 Prozent“, berichtete der Leiter der Studie, Dr. Bernd Stratmann vom HDZ.

Ulrike Sailer von der Greifswalder Neoplas med GmbH zeigt das neuartige Gerät, mit dessen Anwendung die Wundheilung beschleunigt werden kann. Quelle: Tom Schröter

Die Therapie sei schmerzfrei, verträglich und ohne nachgewiesene Nebenwirkungen und Resistenzbildungen, so Stratmann. „Zudem inaktiviert die Behandlung multiresistente Erreger.“

Laut Stefan Rudolph ( CDU), Staatssekretär im Schweriner Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, nimmt Mecklenburg-Vorpommern dank der Neuentwicklung „eine Pionierrolle bei der Entwicklung der Plasmamedizin“ ein. „Erstmals wurde in einer klinischen Studie wissenschaftlich bestätigt, dass physikalisches Plasma einen signifikant positiven Effekt auf chronische Wunden hat“, so Rudolph.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Medizinern, Wissenschaftlern und Unternehmen habe sich somit ausgezahlt. Das Ministerium fördert die innovative Technologie; der Staatssekretär überbrachte am Dienstag für die Weiterentwicklung des Plasmajets einen Fördermittelbescheid über 515 000 Euro.

Wirkprinzip Kaltplasma Die Kaltplasmatherapie beruht auf einer rein physikalischen Wirkung. Die wesentlichen Komponenten sind eine schwache UV-Strahlung, reaktive Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle, elektromagnetische Felder sowie eine kurzfristige Temperaturerhöhung. Damit wird ein breites Spektrum von Mikroorganismen inaktiviert, einschließlich multiresistenter Erreger. Zudem werden die Zellneubildung und die Mikrozirkulation von Stickstoff und Sauerstoff gefördert sowie die Regeneration bis in tiefe Hautschichten stimuliert. Quelle: Neoplas med GmbH

Prof. Dr. Wolfgang Kerner wies als Direktor der Diabetesklinik Karlsburg auf die Bedeutung wirksamer und beschleunigter Wundheilung hin. Jährlich würden Hunderte Patienten im ambulanten Fußzentrum in Karlsburg behandelt. Wegen chronischer Wunden müssten in besonders schwierigen Fällen Amputationen erfolgen, was natürlich die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränke. Dank der Kaltplasma-Therapie, die unter anderem in Karlsburg bereits in den Klinikalltag eingeführt wurde, können Patienten neue Hoffnung auf Linderung schöpfen.

Sailer : Sind derzeit mit den Krankenkassen im Gespräch

„Was die Kostenerstattung durch die Krankenkassen anbetrifft, sind wir derzeit mit den Krankenkassen im Gespräch“, informierte Ulrike Sailer, Geschäftsführerin der Neoplas med GmbH. Die erwähnte Studie sei hierfür eine wichtige Grundlage. Denn: „Die Krankenkassen“, so betonte Sailer, „wollen Evidenz.“

Schon jetzt wird intensiv an der Erschließung weiterer Anwendungsfelder für Kaltplasma gearbeitet, teilte Prof. Dr. Klaus-Dieter Weltmann mit, Vorstandschef und wissenschaftlicher Direktor des INP Greifswald. „In Kooperation mit Neoplas werden wir weitere Geräte entwickeln, mit denen zum Beispiel flächige Wunden noch besser behandelt werden können“, so Weltmann. Kaltplasma berge auch zum Beispiel in der Kardiologie, in der Zahnmedizin und in der Onkologie Behandlungspotenzial. Die weitere Forschung im Bereich Kaltplasma, da ist sich Ulrike Sailer sicher, „wird uns einer Welt, in der alle Wunden therapierbar sind, ein Stück näher bringen.“

Von Tom Schröter