Nach dem Brand einer Sauna in einer Ferienunterkunft in der Ahlbecker Kirchenstraße ermittelt nun die Polizei nach der Ursache. Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr entwickelte sich jede Menge Rauch in der Unterkunft zweier Frauen. Die Wohnung war danach nicht mehr nutzbar. Der Schaden wird bislang mit 2500 Euro angegeben.