Vorpommerns Unternehmer fordern: Freie Fahrt auf Usedom

Bansin

Deutlicher kann man es nicht mehr sagen: „Die unhaltbaren Zustände der Infrastruktur auf und im Umfeld der Insel Usedom sind nicht mehr hinnehmbar.“ Diese Auffassung vertritt der Unternehmerverband Vorpommern allerdings schon seit geraumer Zeit. „Doch bis heute haben wir noch immer keine Lösung des Problems“, konstatierte ein in dieser Angelegenheit sichtlich genervter Verbandspräsident Gerold Jürgens am Samstagabend in seiner Auftaktrede zum 15. Ball der Generationen vor 230 Gästen aus Wirtschaft und Politik im Bansiner Kaiser Spa Hotel Zur Post.

Seine Kritik richtete Jürgens namentlich an Patrick Dahlemann, Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, dem er Untätigkeit vorwarf und dem er einen Aufkleber und einen Anstecker mit dem Schriftzug „Freie Fahrt auf Usedom“ übergab. Der Slogan wiederum steht über der neuen Initiative, die der Verband am Sonnabend offiziell startete: „Wir fordern eine zeitnahe und koordiniert abgestimmte, lange überfällige Entwickung der Infrastruktur auf und um Usedom“, erklärte Jürgens.

Minderung der Lebensqualität

Die derzeitige Situation der Straßen- und Bahnanbindungen schränke die logistische Versorgung der Inselregion immer mehr ein, heißt es in einer Erklärung des Unternehmerverbandes. Dies führe im Sommer inzwischen zu einer erheblichen Minderung der Lebensqualität der Bevölkerung und der Feriengäste. Die unhaltbaren Zustände entwickelten sich zunehmend zu Standortnachteilen der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesamtregion Vorpommern. Denn: Es sei bei dem dichten Verkehr in der Hauptsaison Mitarbeitern auf Usedom „nicht mehr möglich, außerhalb der Insel einen Wohnort zu haben und ihren Arbeitszeiten angepasst, pünktlich der Ausübung ihres Berufes nachzukommen. Regionale Logistikunternehmen sowie andere Unternehmen mit zeitlich gebundenen Auftragsübernahmen sind durch die unvorhersehbaren Stau- und Behinderungszeiten erheblich eingeschränkt.“

Gerold Jürgens (rechts), Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, übergibt an den Parlamentarischen Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) einen Aufkleber und eine Plakette für die neue Verbandsinitiative „Freie Fahrt auf Usedom“. Quelle: Tom Schröter

Der Verband fordert von der Politik Investitionen in sinnvolle Bahnprojekte, Stichwort: Wiederinbetriebnahme der Bahnverbindung Ducherow– Karnin– Heringsdorf, sowie die Erarbeitung und Umsetzung eines koordinierten, abgestimmten Straßenausbaukonzepts sowohl für die Anbindungen nach Usedom mit der neuen Peenestrombrücke bei Wolgast als auch auf der Insel selbst, mit einer durchdachten Lösung in Hinblick auf den Bau des Swinetunnels.

Johannes Ludewig soll vermitteln

Während sich Dahlemann in Schweigen hüllte, machte Christian Pegel ( SPD), Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV, der versammelten Unternehmerschaft zumindest etwas Hoffnung. „Im Haushaltsentwurf für 2021 sind 2,8 Millionen Euro für die Planungsphasen 1 und 2, die Grundlagenermittlung und die Kostenschätzung, für den Wiederaufbau der Bahnstrecke über Karnin eingestellt“, so Pegel gegenüber OZ.

Zudem, so der Minister weiter, sei eine Studie in Arbeit, die klären solle, wie der Verkehr von und zur geplanten Wolgaster Ortsumgehung optimal mittels Kreisel an allen wichtigen Kreuzungspunkten geführt werden kann. Hierzu sei es jedoch wichtig, dass der Expertise keine jährlichen Durchschnittswerte, sondern die Anzahl der Fahrzeuge während der Hauptverkehrszeiten in der Urlaubssaison zugrunde gelegt werde. Und: „Wir brauchen den Rückenwind aus der Region“, unterstrich der Minister, der mehrfach einen versierten Netzwerker ins Spiel brachte, der alle Beteiligten von Bund, Land, Bahn und Gemeinden an einen Tisch bringen und als Vermittler fungieren könne. Nach OZ-Informationen könnte der Ex-Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Johannes Ludewig ( CDU), dieser Vermittler sein.

Frank Hardtke Unternehmer des Jahres 2019

Der 15. Ball der Generationen im prächtig geschmückten Festsaal bot auch für die Auszeichnung verdienter Unternehmer wieder einen würdigen Rahmen. Als „Unternehmer des Jahres 2019“ wurde Prof. Dr. Frank Hardtke (59) geehrt. Der Greifswalder Anwalt und Steuerberater besitzt eine Kanzlei mit rund 70 Mitarbeitern und ist mit seinen Expertisen sehr geschätzt. Er gilt als „Platzhirsch in der Region“ und hat, außer in Greifswald, Dependancen in Stralsund, Rostock und Hamburg.

Die Preisträger (von links): Mauro Mestria (Integrationspreis des Jahres 2019), Prof. Dr. Frank Hardtke (Unternehmer des Jahres 2019) mit seinem Sohn Emil und Matthias Scharlach (Jungunternehmer des Jahres 2019). Quelle: Tom Schröter

Den Titel „Jungunternehmer des Jahres 2019“ erhielt der Lubminer Matthias Scharlach (42). Seine Maschinen- und Armaturenwerkstatt GmbH Lubmin (MAL) erledigt Schiffsreparaturen und bietet einen Rund-um-Service, damit Pumpen, Rohrleitungssysteme und Anlagen einwandfrei funktionieren. Der Lubminer Betrieb ist wichtiger Dienstleister für Kraftwerksanlagen aller Art, für Chemiebetriebe, Raffinerien, Abwasser- und Kläranlagen, Stadtwerke und Schwimmbäder.

230 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft waren im Festsaal des Bansiner Hotels Zur Post versammelt. Der jährliche Ball bietet eine angenehme Atmosphäre, um Freunde zu treffen, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Quelle: Tom Schröter

Erstmals wurde der Integrationspreis vergeben. Der „Integrationspreis des Jahres 2019“ ging an Mauro Mestria. Der aus Italien stammende Koch und Restaurantbetreiber übernahm 2008 das Restaurant „Il Ponte“ an der Wiecker Brücke in Greifswald, das im Sommer mit der Außenterrasse gut 150 Gästen Platz bietet und heute zu den gefragtesten Gastwirtschaften in Greifswald und Umgebung zählt. Es liegt malerisch an der denkmalgeschützten Holzklappbrücke über den Ryck, die 1887 von Holländern erbaut wurde.

Von Tom Schröter