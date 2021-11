Vorpommerns beste Unternehmer 2021 gekürt: So schön war der Ball auf Usedom

Bansin

Locker, vergnügt und gesellig – mit diesen Worten ist der traditionelle Ball des Unternehmerverbandes Vorpommern kurz und trefflich umschrieben. Und so war es auch am Sonnabend wieder, als sich trotz der sich allgemein wieder verschärfenden Corona-Lage etwa 200 Gäste zur 16. Auflage des Balls der Generationen im Bansiner „Hotel zur Post“ einfanden.

„Wir wollen den Ball durchführen, um unsere besten Unternehmer auszuzeichnen, denn die haben es verdient“, erklärte ein gut aufgelegter Verbandspräsident Gerold Jürgens. „Das Hotel hat ein gutes Hygienekonzept erarbeitet, so dass wir mit etwas Abstand gemeinsam feiern können.“ Freilich konnte im dicht besetzten Saal von Social Distancing keine Rede sein.

„Pommernkette“ für den Staatssekretär a.D.

Gut gelaunt führte der Präsident durch den offiziellen Teil des Abends. Staatssekretär a.D. Stefan Rudolph (CDU), so verkündete Jürgens, erhalte als langjähriger Impulsgeber für die vorpommersche Wirtschaft vom Unternehmerverband eine „Pommernkette“, die allerdings noch in Arbeit sei. Hingegen konnte Christian Pegel (SPD), frisch ernannter Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung MV, sein Präsent – eine Milchkanne – in Empfang nehmen. „Wir werden Gigabit-Anschlüsse an jeder Milchkanne haben“, hatte Pegel 2020 verkündet. „Wenn dieses Versprechen eingelöst ist“, so ulkte Jürgens während der Übergabe, „kann er uns die Kanne ja wieder zurückgeben.“

Bekam von Verbandspräsident Gerold Jürgens (r.) symbolisch eine Milchkanne überreicht: Christian Pegel (SPD), Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung MV. Quelle: Tom Schröter

Auch dem Chef der Staatskanzlei MV, Patrick Dahlemann (SPD), der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vertrat und in Begleitung seiner Frau Corinna und seiner Tochter Amira gekommen war, gab Gerold Jürgens Hausaufgaben mit. „Wir haben als Verband die Homepage www.gruenes-usedom.de gesichert. Darauf sollen die Aktivitäten zur Entwicklung der Infrastruktur auf der Insel Usedom gebündelt und in Regie der Landesregierung umgesetzt werden“, erklärte Jürgens.

Im OZ-Gespräch ergänzte er später, dass es nicht nur um die leidige Verkehrsproblematik und das Wiederaufleben der Idee von einer von Urlauberautos freien Insel gehe. „Es geht auch zum Beispiel um eine stärkere Vermarktung einheimischer Produkte, um eine rückstandslose Klärschlamm-Entsorgung und darum, die Bevölkerung über die Auswirkungen der bevorstehenden Eröffnung des Swinetunnels aufzuklären“, sagte Jürgens.

Integrationspreis 2021 für Emin Doganay

Bevor die Georg Jackson Showband aufspielte und das Büfett eröffnet wurde, kamen unter großem Beifall die besten Unternehmer 2021 zu Ehren. Gemüsegroßhändler Emin Doganay aus Heringsdorf freute sich riesig über den „Integrationspreis 2021 des Unternehmerverbandes“. Der Titel „Jungunternehmer des Jahres 2021“ ging an die Brüder Rico und Stefan Burmeister, die die Leuchtenbau Pasewalk GmbH führen. Und die Auszeichnung „Unternehmer des Jahres 2021“ erhielt der Greifswalder Werner Haase, der sich als erfolgreicher „Multi-Unternehmensgründer“ in der Region einen Namen gemacht hat.

Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und genossen beim Tanz die rauschende Ballnacht im Bansiner „Hotel zur Post“. Quelle: Alexander Loew

Als alle Preise vergeben waren, hieß Hotel-Geschäftsführer Sebastian Ader die Gäste im Namen seiner 120 Mitarbeiter willkommen. Beim gemeinsamen Essen und Trinken und anschließendem Tanz bis nach Mitternacht gab es reichlich Gelegenheit, neue Ideen auszutauschen, Netzwerke zu pflegen und vielleicht auch gleich ein lukratives Geschäft anzubahnen.

