Die Auswahl an Adventskalendern in Vorpommern ist riesengroß. Wer einen Klassiker sucht, hat es mitunter gar nicht so leicht. Exemplare wie vor 50 Jahren, als nur kleine Bildchen die Überraschung waren, sind selten geworden. Jetzt überbieten sich die Hersteller mit ihren Präsenten. Und doch gibt es Beispiele, die ganz allein dem guten Zweck dienen.