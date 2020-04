Vorpommersche Landesbühne Anklam: „Die Peene brennt“ soll der Neustart werden

Anklam/Zinnowitz

Düstere Aussichten für die Vorpommersche Landesbühne Anklam: Nachdem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in der vergangenen Woche die Spielzeit an den Theatern des Landes für beendet erklärt hatte, ist die Stimmung unter den Schauspielern und technischen Mitarbeitern der Vorpommerschen Landesbühne Anklam auf dem Tiefpunkt. Denn es bedeutet nicht nur das vorzeitige Aus für die Spielstätten in Anklam, in der Blechbüchse in Zinnowitz und in Barth, sondern auch die Absage von drei großen Open Airs: Den Vineta-Festspielen in Zinnowitz, den Schlossinsel-Festspielen in Wolgast und dem Barther Theatergarten.

Abgesagt wurden auch zahlreiche Gastspiele im Juli und August in Anklam und Zinnowitz, darunter das Konzert mit Keimzeit, Auftritte von Reinhard Grebe, Desiree Nick, Günther Fischer und Gregor Gysi, mit „Die Echse“, der Distel, der Herkuleskeule, Lothar Bölck und Wladimir Kaminer. Und auch das rote Theaterzelt an der Promenade in Heringsdorf wird in diesem Sommer nicht aufgebaut.

Nur die Schneiderei rackert

„Seit dieser Woche sind unsere fest angestellten Schauspieler auf Kurzarbeit null. Am Montag kommen auch die drei Mitarbeiter aus der Maske dazu. Auch die beiden Mitarbeiter des Malsaales sind schon in Kurzarbeit und die Techniker arbeiten ein bis zwei Tage in der Woche weniger“, erklärt Theaterintendant Martin Schneider. Es werde noch Etliches instandgesetzt, das sei für die Techniker noch eine komfortable Situation.

Einzig die vier Kolleginnen aus der Schneiderei samt der Auszubildenden hätten jede Menge zu tun. „Sie nähen Masken für den Landkreis und auch für die Anklamer. Über 1000 Stück des Mund-Nasen-Schutzes sind bereits verteilt worden“, weiß Schneider. So hatte sich am Donnerstag und Freitag eine lange Warteschlange vor dem Anklamer Theater gebildet, wo die Masken an der Theaterkasse für je 7 Euro das Stück verkauft wurden. Auch die beiden Scheiderinnen in Barth nähen auf ihren Nähmaschinen Naht um Naht, um möglichst viele Masken zu fertigen. Martin Schneider sagt, dass auch in den kommenden Wochen noch weitergenäht werde, denn der Bedarf an Nasen-Mund-Schutz sei groß. „Stoff haben wir noch zur Genüge, aber auch bei uns ist es wie überall. Das Gummiband wird knapp. Wer also zu Hause noch Gummiband hat, soll sich bitte melden oder es im Anklamer Theater vorbeibringen.“

Theater muss im Gedächtnis bleiben

Theaterintendant Martin Schneider Quelle: Stefanie Büssing

Was tun die Schauspieler nun in dieser schweren Zeit? Das Ensemble würde laut Intendant, wenn die Theaterakademie wieder mit dem Unterricht beginnen darf, mit den Eleven arbeiten. Einige Mimen versuchen auch kleine Videoclips zu produzieren, die dann auf Facebook, YouTube und in anderen sozialen Medien ausgespielt werden. „Das ist eine gute Idee, damit unser Theater für die Menschen präsent bleibt“, erklärt Martin Schneider. Bei diesen Worten denkt er an die Vorstellung, die eigentlich aktuell laufen würde ...

Es wäre „Der schöne Grüne Vogel“, bei dem Philippe Besson Regie führte. „Es ist sozusagen das Gesellenstück unseres 4. Studienjahres, mit dem sie sich verabschieden wollten. Nun konnten sie das Stück nur zweimal aufführen, dann wurde der Stecker gezogen“, so Schneider. Allerdings hatte er da noch Hoffnung, dass es im Sommer weitergeht. Dennoch ist für den Intendanten der Vorpommerschen Landesbühne Anklam trotz der Krise eines klar: „Gesundheit kommt vor der Bühne.“

Szene aus dem Theaterstück „Der schöne grüne Vogel“ mit Gregor Imkamp als Renzo und Jennifer Schneeweis als Calmon, der derzeit eigentlich auf dem Spielplan der Vorpommerschen Landesbühne Anklam stehen würde. Quelle: Martina Krüger

Riesiger finanzieller Verlust

Der finanzielle Verlust allerdings durch das vorzeitige Ende der Spielzeit ist für die kleine Vorpommersche Landesbühne riesig. „Im Gegensatz zu anderen Theatern machen wir ja keine Sommerferien mit Spielzeitpause. Für uns ist der Sommer immer die produktivste Zeit mit den drei Open Airs und dem Theaterzelt. Und natürlich auch für die Einnahmen ganz wichtig“, sagt Intendant Schneider. Er beziffert den Verlust mit einer halben Million Euro.

Die Peene und die Herzen sollen brennen

Das letzte Event in jeder Saison wäre im September das Anklamer Spektakel „Die Peene brennt“. Nun hoffen das Ensemble und der Intendant, dass es das erste Stück der neuen Spielzeit 2021 ist. „ Schwerin hat uns signalisiert, dass wir nicht erst im Oktober mit der Spielzeit beginnen müssen, sondern früher anfangen können. Das würden wir dann auch sofort tun“, meint Schneider. Dann wird nicht nur die Peene brennen, ist er überzeugt – sondern auch die Herzen der Schauspieler und des Publikums für ihr Theater.

Von Cornelia Meerkatz