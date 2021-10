Anklam

„Ich liebe das Handwerk,“ sagt Luzie Mülling und zeigt mit Stolz ihr Gesellenstück – ein elegantes Mantelkleid mit dezenten, aber aufwändigen Stickereien. Vor wenigen Wochen hat sie die Prüfungen – und zwar mit 1 – bestanden. Nun ist sie Maßschneiderin für Damen und arbeitet in der Theaterschneiderei der Vorpommerschen Landesbühne. Hier hat sie auch gelernt, nachdem sie in Greifswald ihren Master für Skandinavische Kultur abgelegt hatte. Nadel, Faden, Nähmaschine und Zuschneidetisch sind eben ihr Ding und ihr Traum.

Am Theater als Schneiderin zu arbeiten findet Luzie persönlich sehr kreativ. Man kann Historisches entstehen lassen oder ganz Modernes, Verrücktes, wie gestrickte Sturmhauben oder kleine Flügel mit Stickereien bespannen. Zurzeit näht sie am Prinzenhemd für die Inszenierung „Rumpelstilzchen“, die am 7. November Premiere haben wird. Und wer weiß, vielleicht kommen ihre genauen Kenntnisse über Skandinavien bei dem Sommer-Open-Air in Barth zum Einsatz, wenn es heißt: „Die Wikinger kommen“.

Von Martina Krüger